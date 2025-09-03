ورود ۱۵۰ هزار تن برنج وارداتی به بازار تا یک ماه آینده

سید سعید راد، معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌وگو با ایلنا و در مورد واردات ۱۵۰ هزار تن برنج که قرار است توسط این شرکت وارد شود، گفت: قرار است ۱۵۰ هزار تن برنج واریته ۱۵۰۹ هندی و ۳۸۶ پاکستانی درب بندر و بعد از ترخیص به ما تحویل شود.

عرضه برنج هندی و پاکستانی در سامانه بازارگاه

معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سوال که «۱۵۰ هزار تن برنج وارداتی چه زمانی وارد کشور و بازار می‌شود؟» گفت: برنج‌های وارداتی احتمالا از اواخر شهریورماه و اوایل مهرماه وارد کشور می‌شود. شرکت بازرگانی دولتی ایران این برنج را بعد از ترخیص تحویل می‌گیرد.

راد در مورد دائمی یا مقطعی بودن واردات برنج خارجی، گفت: فعلا تصمیم بر این گرفته شده که ۱۵۰ هزار تن برنج توسط این شرکت وارد شود و اینکه واردات برنج توسط ما ادامه‌دار باشد یا خیر، فعلا چیزی اعلام نشده است.

مشکلی در تامین برنج خارجی نداریم

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در مورد زمان واردات این حجم از برنج، گفت: معمولا دو تا ۳ ماه زمان می‌برد که فرایند واردات این حجم از برنج انجام شود.

راد ادامه داد: وضعیت تامین برنج وارداتی در بازار خوب است. بنابراین در حال حاضر، مشکلی بابت تامین برنج در فروشگاه‌ها و بازار نداریم و برنج وارداتی به وفور در بازار و فروشگاه‌ها موجود است.

