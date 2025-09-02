وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد؛
تکمیل کریدورهای ترانزیتی و پایانههای مرزی بر اساس قانون برنامه هفتم
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس گفت: در چارچوب برنامه هفتم توسعه، تکمیل کریدورهای ترانزیتی و ساماندهی پایانههای مرزی با سرعت در حال پیگیری است و دولت بر ایجاد ارتباطات حملونقلی با کشورهای همسایه و منطقهای تمرکز ویژهای دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در تشریح اولویتهای وزارت راه و شهرسازی در نشست مشترک با کمیسیون عمران مجلس که امروز سهشنبه ۱۱ شهریور ماه برگزار شد، گفت: در برنامه هفتم توسعه علاوه بر حمل کالا و ساماندهی پایانهها، تکمیل کریدورهای ترانزیتی در دستور کار قرار گرفته است و شخص رئیسجمهور بر این موضوع تأکید ویژه دارد.
وی با اشاره به پروژههای شاخص و اولویت دار در حوزه کریدورها و توسعه ترانزیت گفت: کریدور رشت–آستارا در حال پیشرفت است و بخش تملک آن نهایی شده است. همچنین پروژه راهآهن چابهار–زاهدان با سرعت خوبی در حال اجراست و امیدواریم به زودی این مسیر به بهرهبرداری برسد.
صادق ادامه داد: در خصوص کریدور شلمچه–بصره نیز پایانه ریلی سال گذشته کلنگزنی شد و پیشبینی میشود تا اربعین سال آینده تکمیل شود.هرچند امسال هم این مسیر برای جابهجایی زائران کربلا مورد استفاده قرار گرفت، اما با تکمیل پل و پایان عملیات مینروبی در بصره، روند پروژه به مراحل نهایی نزدیک شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به همکاریهای بین المللی و منطقهای اشاره کرد و گفت: تعاملات با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، روسیه و همچنین کشورهای محصور در خشکی مانند قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان در حوزه ترانزیت کالا از مسیر ایران، در حال گسترش است.
وی افزود: در سفر اخیر به پاکستان نیز توافق شد کمیسیون مشترک ایران و پاکستان ظرف یک ماه آینده برگزار شود تا زمینه تقویت ارتباطات دریایی و ریلی میان دو کشور فراهم شود.