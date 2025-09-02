ازسرگیری صادرات نفت سوریه پس از ۱۴ سال
سوریه پس از سالها جنگ داخلی، تحریمهای بینالمللی و تحولات سیاسی، نخستین محموله رسمی نفت خام خود را به بازارهای جهانی صادر کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، سوریه پس از ۱۴ سال توقف صادرات نفت، نخستین محموله رسمی خود را در پی لغو تحریمهای آمریکا، تحولات سیاسی داخلی و بازسازی تدریجی زیرساختهای انرژی، از بندر طرطوس صادر کرد؛ اقدامی که میتواند آغازگر بازگشت این کشور به بازارهای جهانی انرژی باشد.
روز دوشنبه (نهم شهریور)، ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام سنگین از بندر طرطوس به یک شرکت بازرگانی فروخته و با نفتکش «نیسوس کریستینا» صادر شد.
این محموله بخشی از قرارداد جدید دولت سوریه با یک شرکت تجاری خارجی است که پس از سالها تحریم و توقف صادرات، بهعنوان نخستین معامله رسمی نفتی این کشور ثبت شده است.
نفت خام صادرشده از چند میدان نفتی سوریه استخراج شده، اما نامی از آنها اعلام نشده است.
بیشتر میدانهای نفتی سوریه در شمالشرق کشور و در قلمرو تحت کنترل مقامهای کرد قرار دارند. این مقامها از ماه بهمن عرضه نفت به دولت مرکزی دمشق را آغاز کردند، اما روابط دو طرف بهدلیل نگرانیها درباره شمول سیاسی و حقوق اقلیتها، ازجمله کردها، رو به وخامت گذاشته است.
پیش از آغاز جنگ داخلی در سال ۲۰۱۱ میلادی، سوریه روزانه حدود ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام صادر میکرد، اما درگیریهای پیاپی، زیرساختهای نفتی کشور را ویران کرد و تحریمهای ایالات متحده و اروپا، صادرات و واردات انرژی را برای دولت دمشق دشوار ساخت.
با وجود برکناری بشار اسد در دسامبر سال گذشته میلادی، تحریمها برای چند ماه پابرجا بودند و واردات انرژی برای دولت جدید سوریه با چالشهای جدی روبهرو بود، اما در خردادماه، با صدور دستور اجرایی لغو تحریمهای آمریکا، شرکتهای مستقر در ایالات متحده تدوین طرحی جامع برای کمک به اکتشاف و استخراج نفت و گاز سوریه را آغاز کردند.
در همین زمینه دولت جدید سوریه قرارداد پیشین با یک شرکت روس که مدیریت بندر طرطوس را بهعهده داشت، لغو کرده و یک یادداشت تفاهم ۸۰۰ میلیون دلاری با یک شرکت خارجی برای توسعه، مدیریت و بهرهبرداری از یک پایانه چندمنظوره در این پایانه امضا کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که دولت جدید سوریه وعده داده است اقتصاد کشور را احیا کند و با جذب سرمایه خارجی، تولید و صادرات نفت را به سطح پیش از جنگ بازگرداند.