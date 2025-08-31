وزیر نیرو
بهره برداری از فاز دوم خط اضطراری انتقال آب از سد طالقان
وزیر نیرو از آغاز بهره برداری از فاز دوم خط اضطراری انتقال آب سد طالقان به تهران و کرج خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت نیرو (پاون)، عباس علیآبادی وزیر نیرو در گفتگوی زنده خبری با شبکه خبر گفت: امروز ۹ شهریورماه شاهد به نتیجه رسیدن و نهایی شدن فاز دوم خط اضطراری انتقال آب از سد طالقان به تهران و کرج هستیم.
وی ادامه داد: کل این طرح عظیم به طول ۶۲ کیلومتر در سه فاز طراحی و اجرا شده است که فاز اول آن ۲۴ مردادماه با انتقال ۳۰۰ لیتر آب در ثانیه به طول ۲۲ کیلومتر به شهر هشتگرد و فاز دوم انتقال ۲۲۰۰ لیتر آب در ثانیه به طول ۵۴ کیلومتر آب به تصفیهخانه شماره ۲ کرج است که گامی مهم برای تأمین آب پایدار مردم شهر تهران و کرج محسوب میشود.
وزیر نیرو تصریح کرد: پیشبینی میشود فاز سوم و پایانی این طرح نیز در آینده نزدیک به بهرهبرداری برسد. در این فاز نیز ۲۵۰۰ لیتر آب در ثانیه به آبگیر بیلقان منتقل میشود که سهم تهران خواهد بود.
به گفته وزیر نیرو با بهره برداری کامل از این طرح نیاز آبی سه میلیون نفر پاسخ داده خواهد شد.
علیآبادی گفت: کل اعتبار برآورد شده برای این پروژه ۷ هزار میلیارد تومان بوده که نشاندهنده عزم جدی دولت در تکمیل پروژههای حیاتی و زیرساختی در حوزه آب است.
وی اضافه کرد: آبی که از این سد به تهران و دو استان دیگر میرسد به صورت دائمی نبوده بلکه به صورت پشتیبان است. ما مشابه این اتفاق را در حوزه برق با انتقال برق به سایر استانها و شهرها داریم اما در خصوص آب این اتفاق نمیافتاد که با این پروژهها انتقال آب به صورت پشتیبان رخ خواهد داد.
وزیر نیرو در پایان افزود: از تلاش همه دستاندرکاران، مهندسان، کارگران و مدیران پروژه صمیمانه تشکر میکنم و امیدوارم این گام مهم، سرآغاز موفقیتهای بزرگتر در خدمت به مردم عزیزمان باشد.
لازم به توضیح است گرچه این پروژه از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود اما در ابتدای دولت چهاردهم تنها ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشت که با جدیت و تلاش شبانهروزی بیش از هزار نیروی انسانی، از بهمن ماه سال گذشته روند اجرا سرعت گرفت و امروز شاهد پیشرفت فیزیکی ۹۲ درصدی آن هستیم و تنها چند گام تا بهرهبرداری کامل آن باقی مانده است.