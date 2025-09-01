حباب قیمت مسکن تخلیه شد/ ورود تقاضاهای متفاوت به بازار

داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره وضعیت بازار مسکن در نیمه اول سال اظهار داشت: علیرغم اخباری که منتشر شد مبنی بر کاهش قیمت و ادعای ریزش ۵۰ تا ۸۰ میلیون تومانی قیمت هر متر مربع مسکن در منطقه یک تهران، بازار مسکن شاهد چنین کاهش قیمتی نبود.

وی با بیان اینکه ریزش قیمت مسکن تنها در فایل‌های فروش فوری دیده می‌شود، گفت: همواره در بازار مسکن مواردی وجود دارد به دلیل نیاز فوری به نقدینگی، ملک را زیر قیمت بازار به فروش می‌گذارند، ضمن اینکه در منطقه شمیران تهران تمام واحدها قیمت ۵۰۰ میلیون تومان در هر متر مربع ندارند و برای مثال در واحدهایی که قیمت هر متر مربع آن ۲۰۰ میلیون تومان است، ریزش ۸۰ میلیون تومانی، عدد قابل توجهی بوده که بازار شاهد این میزان ریزش نبوده‌است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با تاکید بر اینکه حباب قیمت مسکن تخلیه شده‌است، گفت: در حال حاضر در بازار کف قیمت مسکن است و حباب مسکن در طول مدت اخیر تخلیه شده‌است و همانطور که آمار معاملات نشان می‌دهد دیگر شاهد معاملات هیجانی در بازار نیستیم.

بیگی‌نژاد افزود: طبق گزارش‌های رسمی، تورم مسکن از تورم عمومی کمتر است.

وی با بیان اینکه با توجه به تغییر سبک زندگی در کشورمان، جنس تقاضای مسکن نیز تغییر کرده است، گفت: موضوع بازار مسکن، مشکل جوانی جمعیت است که اثر آن را کاملا در بازار می‌بینیم. یک بخش از کاهش تقاضا موضوع کاهش قدرت خرید مسکن است، موضوع دیگر این بوده که جمعیت مولد اقتصادی کاهش پیدا کرده است.

نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار داشت: البته باید توجه داشت هرچند که آمار ازدواج کاهش و به دنبال آن تقاضا برای مسکن نیز کاهش پیدا می‌کند اما افزایش آمار طلاق و تغییر سبک زندگی به معنای تمایل به زندگی مجردی پس از طلاق، تقاضایی را روانه بازار مسکن می‌کند. اما جنس تقاضا فرق دارد به این معنا که افراد به دنبال واحدهایی با متراژ کمتر هستند و سطح زندگی افت پیدا می‌کند.

