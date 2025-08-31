انتقال پایدار ۲۶۰ میلیارد مترمکعب گاز در ۱۲ ماه
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران از انتقال پایدار ۲۶۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال نخست دولت چهاردهم خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت انتقال گاز ایران، پیمان خضرایی درباره عملکرد شرکت انتقال گاز ایران در سال نخست دولت چهاردهم با تأکید بر نقش حیاتی این شرکت در تأمین انرژی کشور اعلام کرد: از شهریور ۱۴۰۳ تا پایان مرداد ۱۴۰۴، بیش از ۲۶۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی به نقاط مختلف کشور منتقل شد. این در حالی است که در زمستان سرد ۱۴۰۳، با وجود فشارهای بیسابقه بر شبکه و سرمای طولانیمدت، هیچ اختلالی در انتقال گاز رخ نداد.
وی با اعلام اینکه در این مدت، چهار تأسیسات جدید تقویت فشار گاز با ۱۱ واحد توربوکمپرسوری و ۲۵۵ کیلومتر خط لوله فشار قوی به بهرهبرداری رسید، افزود: برای نخستین بار در صنعت گاز کشور، در زمستان گذشته ۲۰۸ توربوکمپرسور بهطور همزمان در حال بهرهبرداری قرار داشتند که نشاندهنده جهشی بزرگ در ظرفیت عملیاتی شرکت است.
مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران به دیگر دستاوردهای مهم پارسال اشاره کرد و گفت: ثبت رکورد انتقال ۸۸۰ میلیون مترمکعب گاز در روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۳، انجام تعمیرات اساسی ۵۵ دستگاه توربین گازی، پایش و رفع بیش از ۱۳۰۰ عیب در خطوط لوله فشار قوی و بهرهبرداری از ۲۰ تأسیسات تقویت فشار گاز بدون واحد یدک با هدف حفظ پایداری شبکه انتقال در زمستان، از مهمترین اقدامهای این شرکت بهشمار میرود.
خضرایی با گرامیداشت هفته دولت، این موفقیتها را حاصل همدلی، تخصص و تعهد کارکنان صنعت گاز دانست و تأکید کرد: در این ۱۲ ماه، تنها گاز منتقل نکردیم، بلکه از امنیت انرژی کشور دفاع کردیم. در دفاع ۱۲ روزه جنگ تحمیلی، کارکنان این شرکت با آمادگی کامل اجازه ندادند کوچکترین خللی در انتقال پایدار انرژی ایجاد شود.