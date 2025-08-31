دبیر کمیسیون صنایع مجلس در خصوص چالشهای تجارت در گفتگو با ایلنا:
الزام بر رفع محدودیتهای فرآیند ثبت سفارش
حسنعلی محمدی، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود شعارهای مکرر دولت مبنی بر حمایت از تولید و تجارت خارجی، فرآیند ثبت سفارشها طولانی بوده و تجار از عدم تخصیص و تأمین ارز گلایه میکنند، اظهار کرد: متأسفانه در زمینه ثبت سفارش مشکلات زیادی وجود دارد و ما در حوزه تولید، تجارت و واردات کالا با چالشهای بسیاری روبرو هستیم. در این راستا، جلسات متعددی با رئیس کل گمرک برگزار کردهایم و یک سیکل صادرات و واردات وجود دارد و سیاستهای محدودکننده باید برطرف شوند.
وی افزود: این سیاستها باید به مشوق تبدیل شوند تا روند کار تسهیل شود، واردات باید از مسیر صحیحی انجام گیرد و این فرآیند باید در بانک مرکزی به درستی مدیریت شود.
نیاز به اصلاحات ساختاری برای تسهیل فرآیند ثبت سفارش
محمدی توضیح داد: در زمینه ثبت سفارش، اگر نگاهی به صنایع مختلف بیندازیم، میبینیم که همه آنها از این مشکلات گلایه دارند. برای حل این مشکلات، نیاز به اصلاحات ساختاری داریم. وظایفی که در دستگاههای مختلف وجود دارد، باید به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل شود و وظایفی که به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت اقتصاد مربوط است، باید از این وزارتخانهها جدا شوند و به وزارت صمت واگذار شود. اگر این اقدامات به درستی انجام شود و بانک مرکزی نقش نظارتی خود را ایفاء کند، چرخه اقتصادی روانتر خواهد شد.
جلسات آتی کمیسیون صنایع برای بررسی مشکلات ارزی و ثبت سفارش
دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در زمینه تبادل ارزی و مبادلات ارزی، نشستهای مهمی در پیش داریم و بهزودی نشستی با رئیس کل بانک مرکزی و اعضاء فراکسیون صنعت، معدن، ایمنی و استاندارد خواهیم داشت که بنده ریاست آن را برعهده دارم و در این نشست، دغدغههای صادرکنندگان در خصوص مشکلات ثبت سفارش و تعهدات ارزی و همچنین بحث افزایش نرخ ارز مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهد گرفت که این جلسه بعد از هفته دولت برگزار خواهد شد.