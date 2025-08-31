جزئیات ممنوعیت فروش نان کنجدی

امیر کرملو، سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفت‌وگو با ایلنا و مورد ممنوعیت فروش نان خشخاشی و کنجدی در نانوایی‌های این استان، گفت: تاکنون ممنوعیت فروش نان خشخاشی یا کنجدی به صورت رسمی به ما اعلام نشده است.

نظارت بیشتر بر نانوایان متخلف توسط بازرسان اتحادیه

سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران با تاکید بر اینکه طرح موضوع ممنوعیت فروش نان‌ کنجدی و خشخاشی به نوعی پاک کردن صورت ‌مساله است، گفت: خشخاش، کنجد، سیاه‌دانه یا انواع سبزیجات خشک و برخی از افزودنی‌ها جزو مواد اصلی نان است و حذف آن شدنی نیست.

کرملو در مورد غیر بهداشتی بودن افزودنی‌های نان نیز گفت: این موضوع نیز به نوعی پاک کردن صورت مساله است زیرا بازرسان اتحادیه نانوایان سنتی در صورت مشاهده هرگونه تخلفی از عرضه کنجد و سایر محصولات و افزودنی‌های غیر بهداشتی، جلوگیری می‌کند.

وی تاکید کرد: بنابراین حذف خشخاش یا کنجد یا سایر افزودنی‌های نان به خاطر کوتاهی در نظارت به نوعی پاک کردن صورت مساله است.

اکثریت نانوایان، نان را به صورت اصولی عرضه می‌کنند

سخنگوی اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه تنها باید نانوایان متخلف جریمه شوند نه اینکه صورت مساله را پاک کنیم، گفت: مشکلی در عرضه نان خشخاشی وجود ندارد زیرا واحد نان کنجدی در کارتخوان‌ها وجود دارد و بسیاری از نانوایان از این قانون، تمکین و این نوع نان را به صورت اصولی عرضه می‌کنند.

کرملو افزود: اگر تخلفاتی در این زمینه وجود داشته باشد اتحادیه نانوایان سنتی به عنوان متولی پیگیر این موضوع بوده و بازرسی‌های خود را افزایش داده است تا جلوی این تخلفات گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: به خاطر تخلف تعداد محدودی واحد نانوایی نمی‌توان کنجد یا خشخاش یا سایر افزودنی‌ها را از نان حذف کرد.

انتهای پیام/