به گزارش ایلنا، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای درخصوص «پیش‌فروش قطعی انواع مسکوکات طلا»، اعلام کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در اجرای وظایف ذاتی و قانونی خود در حوزه تنظیم و تعادل‌بخشی به بازار طلا، در تاریخ ۰۶/۱۷‌/۱۴۰۴ از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران، نسبت به پیش‌فروش قطعی تعداد یک میلیون قطعه مسکوک طلا ضرب سال ۱۳۸۶ با سررسید ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ اقدام خواهد نمود.

این مرحله از پیش‌فروش، وفق ترتیبات پیش‌بینی‌شده، واجد امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد در بستر مرکز مبادله ارز و طلا با واسطه‌گری و طرفیت بانک مرکزی خواهد بود که شرایط و دستورالعمل اجرایی ناظر بر این فرآیند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

متقاضیان می‌ بایست پیش از آغاز فرآیند سفارش‌گذاری، نسبت به ثبت‌نام در سامانه حراج سکه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز مبادله ارز و طلا به نشانی www.ice.ir اقدام نمایند و همچنین تأمین وجوه لازم برای شرکت در فرآیند پیش‌فروش باید در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق شارژ حساب کاربری در سامانه مذکور صورت پذیرد.

