تنها ۴۰ درصد ظرفیت سدهای کشور پُر است

به گزارش ایلنا، مهدی دانشگر با بیان اینکه شرایط سختی را از نظر منابع آبی در کشور پشت سر می‌گذاریم، اظهار کرد: براساس آمار سال آبی جاری، منتهی به پنجم شهریور، میزان بارش‌ها در کشور در این مدت ۱۴۸.۲ میلی متر بوده که این میزان نسبت به میانگین بلندمدت که ۲۳۴.۷ میلی متر بوده، ۳۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین این آمار نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته که میزان بارش‌ها در کشور ۲۴۹.۳ میلیمتر بوده، کاهش ۴۱ درصدی دارد.

معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران اظهار کرد: رتبه بارش کشور هم در بین ۵۷ سال آماری رتبه پنجم و ششم است و این نشان می دهد که کشور درگیر سالهای بسیار خشکی شده است.

وی اضافه کرد: تداوم خشکسالی ایران خصوصا در چندسال اخیر باعث کاهش جدی آورد رودخانه‌ها و ورودی سدها و همچنین کاهش سطح مخازن آب زیرزمینی شده است، به شکلی که میزان ورودی سدها از ابتدای سال آبی جاری تا پنجم شهریور با کاهش ۴۲ درصدی نسبت به سال گذشته و کاهش ۳۸ درصدی نسبت به دوره پنج ساله همراه بوده است.

دانشگر تاکید کرد: در حال حاضر میزان درصد پرشدگی مخازن سدهای کشور بطور متوسط به حدود ۴۰ درصد رسیده که نشان از وضعیت نامطلوب موجودی این مخازن دارد.

وی در ادامه به وضعیت بارش‌ها و درصد پرشدگی مخازن سدهای کرمانشاه نیز اشاره‌ کرد و گفت: میزان بارش‌های کرمانشاه از ابتدای سال آبی جاری تا پنجم شهریور۳۶۸.۳ میلی متر بوده، در حالی‌که میانگین بارش‌های این استان در سال قبل ۵۶۵ میلیمتر و در دوره بلندمدت نیز ۴۶۰ میلیمتر بوده که به ترتیب ۲۰ و ۳۲ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران اضافه کرد: این مسئله نشان می‌دهد که وضعیت سدهای کرمانشاه نیز در شرایط مطلوبی نیست و به طور متوسط تنها ۲۵ درصد از ظرفیت سدهای استان پر است.

وی با بیان اینکه شرایط بارش‌ها در غرب کشور زیر نرمال است، اعلام کرد: این موضوع تداوم خشکسالی‌ها در این منطقه را نشان می‌دهد، لذا همکاران ما باید در بحث مدیریت منابع و مصارف به درستی عمل کنند.

دانشگر با بیان اینکه با توجه به شرایط نامناسب منابع آبی باید آگاهی سازی‌ خوبی به مردم داشته باشیم، افزود: باید مردم را در بحث مصرف آب همراه‌تر کنیم تا بتوانیم خود را در این حوزه به استانداردهای بین المللی و جهانی نزدیک‌تر کنیم.

وی یادآور شد: در شرایط فعلی کشور که دشمنان و بدخواهانی هستند که نمی‌خواهند کشور سیر خوبی را طی کند، تمام دستگاه‌های اجرایی باید در آماده‌باش کامل باشند و ما نیز در حوزه فعالیت خود که وظیفه تامین منابع آب پایدار برای هموطنان خود را داریم، باید به بهترین شکل خدمات رسانی کنیم.

در این مراسم بهرام درویشی به عنوان مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه معرفی و از زحمات مرتضی حسن آبادی سرپرست پیشین این شرکت قدردانی شد.

انتهای پیام/