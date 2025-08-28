آخرین جزییات تجارت ایران و استرالیا/ اخراج سفیر تاثیر زیادی بر مبادلات ندارد

محمدحسین دیده‌ور، نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا در گفت‌وگو با ایلنا در مورد حجم تجارت این دو کشور در یکسال گذشته، گفت: طبق گزارش وزارت امور خارجه استرالیا ،(DFAT)، حجم مبادلات تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۴ - ۲۰۲۳ حدود ۶۶۷.۳ میلیون دلار استرالیا بوده است.

صادرات ایران به استرالیا کم و در حد ۱۶۶ میلیون دلار است

نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا در مورد جزئیات میزان صادرات و واردات این دو کشور، گفت: حجم صادرات ایران به استرالیا برابر با ۱۶۶.۶ میلیون دلار استرالیا و واردات ایران از استرالیا ۵۰۰.۷ میلیون دلار است.

دیده‌ور در مورد کالاهای صادراتی ایران به استرالیا، گفت: عمده کالاهای صادراتی ایران به استرالیا شامل میوه و آجیل، کفپوش‌ها و... است.

وی، تنش‌های سیاسی اخیر را چندان موثر بر تجارت دو کشور ندانست و گفت: استرالیا پیش از اتفاقات اخیر هم با ایران روابط سیاسی خوبی نداشت و به همین دلیل، حجم مبادلات تجاری دو کشور زیاد نبود.

تجارت میان ایران و استرالیا مغفول مانده است

نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «چه کالاهایی میان دو کشور مبادله می‌شود؟» گفت: می‌توانستیم کالاهایی همچون مواد معدنی و سنگ آهن یا محصولات کشاورزی مانند گندم و گوشت، با استرالیا مبادله کنیم ولی صادرات ما به استرالیا در حد صادرات خشکبار بود؛ ولی به دلیل روابط سیاسی، تجارت میان ایران و استرالیا مغفول مانده است.

دیده‌ور افزود: چه سفیر در استرالیا باشد و چه نباشد، تحریم هستیم. اخراج سفیر شاید روی مسائل اداری و کارهای دیپلماتیک موثر باشد؛ ولی روی تجارت دوجانبه میان دو کشور تاثیر چندانی نخواهد داشت.

استرالیا به دنبال امتیازگیری از اسرائیل است

نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا با بیان اینکه ما می‌توانستیم ماشین‌آلات صنعتی و هایتک به استرالیا صادر کنیم، گفت: از طرفی ظرفیت واردات یکسری کالاها از استرالیا را داشتیم؛ ولی متاسفانه این مشکلات از قبل وجود داشت و تجارت چندانی میان دو کشور نبود. بعید به نظر می‌رسد که اخراج سفیر و سایر مسائل پیش‌آمده نیز تاثیر آنچنانی روی تجارت میان دو کشور داشته باشد.

دیده‌ور ادامه داد: به نظر می‌رسد این اقدامات ازسوی مقامات استرالیا صرفا نمایشی است تا از این طریق از اسرائیل، امتیاز بگیرند زیرا سال‌هاست از این قضیه می‌گذرد، الان استرالیا تازه یادش افتاده؟ از طرفی، اگر در حد یک اخطار بود، قابل قبول بود نه به این شکل!

وی افزود: استرالیا از ایران که نمی‌توانست امتیاز بگیرد زیرا ما قرار نیست به کسی امتیاز بدهیم و به بزرگ‌تر از استرالیا هم امتیاز ندادیم.

توقف واردات آلومیت از استرالیا

نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و استرالیا با بیان اینکه تجارت ما به ندرت با استرالیا از طریق کشتی است، گفت: خط کشتیرانی به استرالیا نداریم و اگر هم باری به سمت این کشور داشته باشیم در یک کانتینر آن هم به صورت خرده‌بار و از طریق مالزی، اندونزی و سنگاپور انجام می‌شود.

دیده‌ور خاطرنشان کرد: ایران واردکننده آلومیت از استرالیا بود؛ ولی در حال حاضر واردات این کالا متوقف شده و ایران خود آلومیت را استخراج می‌کند.

