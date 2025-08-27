ظرفیت آببندانها دوبرابر میشود
مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: حدود ۲۷ هزار هکتار آببندان در سه استان شمالی کشور شناسایی و تاکنون عملیات بهسازی در ۱۳ هزار هکتار از آنها انجام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، امیر هدایتی با اشاره به اهمیت آببندانها در مدیریت منابع آبی کشور و اجرای طرح ملی بهسازی این سازههای بومی در استانهای شمالی گفت: آببندانها از گذشته در دشتهای مسطح استانهای شمالی احداث شده و امروز بهعنوان یکی از مؤثرترین روشهای ذخیرهسازی آبهای سطحی، در دستور کار توسعهای وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته است.
وی با بیان این که از سال ۱۳۹۵ طرح بهسازی آببندانها آغاز شده است، افزود: در سه استان شمالی کشور شامل گیلان، مازندران و گلستان، حدود ۲۷ هزار هکتار آببندان شناسایی شده که تاکنون عملیات بهسازی در ۱۳ هزار هکتار از آنها انجام شده است.
مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت فعلی ذخیرهسازی آب در این سازهها را ۶۰۰ میلیون متر مکعب دانست و گفت: با اجرای کامل طرح بهسازی، هدفگذاری افزایش این ظرفیت به ۱.۲ میلیارد مترمکعب در دستور کار قرار دارد تا بتوان بخشی از خروجی سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب آب از استانهای شمالی به دریای خزر را حفظ و برای کشاورزی استفاده کرد.
توسعه همزمان در شمال و جنوب کشور
هدایتی با اشاره به تخصیص ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در موافقتنامه ۱۴۴ برای سال ۱۴۰۴ به توسعه آببندانها گفت: این اعتبار برای بهسازی آببندانها و سازههای مشابهی به نام هوتکها در استانهای جنوبی در نظر گرفته شده است.
وی توضیح داد: در حال حاضر طرح توسعه هوتکها در 2 هزار هکتار استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان در دستور کار قرار گرفته و بخشی از اعتبار مصوب نیز به این مناطق اختصاص یافته است.
مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی درباره تعامل با سازمان شیلات اظهار داشت: ورودی آببندانها براساس تخصیص قانونی از شرکتهای آب منطقهای دریافت میشود و هیچ برداشت مازادی صورت نمیگیرد که باعث کاهش حقآبه رودها شود؛ از سوی دیگر یکی از اهداف این طرح، توسعه پرورش ماهی در آبهای شیرین است و در نقشی مکمل برای توسعه فعالیتهای شیلاتی خواهد داشت.
وی با بیان این که ۱۵ درصد از اعتبارات طرحها از طریق خودیاری کشاورزان تأمین میشود، توضیح داد: با کمک مشاوران و دستگاههای اجرایی، تشکلهای آببران در مناطق هدف تشکیل میشوند تا مدیریت، نگهداری و بهرهبرداری از آببندانها بهصورت محلی و به بخش خصوصی سپرده شود.
هدایتی با اشاره به ویژگیهای منحصر بهفرد دشتهای شمالی کشور گفت: به دلیل سطح ایستایی بالا و نفوذپذیری پایین خاک، آببندانها فقط در استانهای شمالی قابل اجرا هستند. در سایر استانها به دلیل نفوذ بالای خاک، از روشها و سازههای دیگر به منظور ذخیره آب استفاده میشود.