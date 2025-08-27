مخالفان FATF دلسوزان ناآگاه هستند

هادی خانی، رییس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره دلایل مخالفت جریانی در کشور از پیوستن به FATF و تلاش آنها برای عدم پذیرش CFT اظهار داشت: معتقدم کسانی که با تصویب پالرمو یا cft مخالف بودند و مخالفت می‌کنند، یا مخالف عادی سازی پرونده کشورمان با FATF هستند و خروج ایران از لیست سیاه FATF را فاقد دستاورد ملموس و مشخصی می‌دانند، در یک کلام دلسوزانی هستند که دانش و آگاهی لازم درباره این موضوع را ندارند.

وی ادامه داد: این افراد و این جریان، متاسفانه اسناد موجود درباره FATF را به طور دقیق مطالعه نکردند و تحقیقات میدانی انجام ندادند و ضمن اینکه رفتار FATF با سایر کشورها ندیده‌اند و نمی دانند که اصولا در دنیا هیچ کشوری اطلاعاتی به FATF نمی دهد و ایران هم قرار نیست اطلاعاتی بدهد.

معاون وزیر اقتصاد تاکید کرد: در سنوات گذشته، خلاءای که درباره FATF وجود داشته این بوده که اسناد و استانداردها و توصیه‌های FATF از سوی گروهی به طور دقیق مطالعه نشد و به دنبال آن اطلاعات روشن در این باره ارایه نشد.

خانی در پاسخ به این سوال که در دولت قبل در همین سمت و پست حضور داشتید، چرا نسبت به ارایه اطلاعات درست اقدام نکردید، گفت:‌ اطلاعات درست را به دولت گذشته دادم و در دولت قبل با دستور صریح مرحوم رییسی موضوع، وزارت اقتصاد نسبت به عادی سازی پرونده کشور در FATF اقدام کرد و دبیرخانه شعام، جلسه ای را تشکیل داد و مصوبه ای را ابلاغ کرد که در آن مصوبه وزارت اقتصاد مکلف شد عادی سازی پرونده کشور در FATF را پیگیری کند.

وی افزود:‌ ما در دولت قبل چراغ خاموش این موضوع را پیگیری می‌کردیم و تلاش شد از طریق شورای عالی امنیت یا از طریق مجمع تشخیص مصلحت وضعیت کنوانسیون‌ها را به سرانجام برسانیم، پس این حرف که موضوع FATF در دولت قبل در دستور کار نبود، اجحاف به شهید رییسی است.

رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه مخالفان با FATF نگاه جناحی و حزبی به این موضوع ندارند، گفت: فرض غالب من بر عدم آگاهی مخالفان است. وقتی هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی ساز مخالف زده می شود یعنی موضوع عدم آگاهی است و نمی‌تواند چیز دیگر باشد. من هنوز به این نقطه نرسیده‌ام که آگاهانه درباره FATF مخالفت می‌شود، اگر به این باور رسیده بودم به طور صریح آن را اعلام می‌کردم.

خانی گفت: معتقدم مخالفان نگرانی و دغدغه‌هایی دارند که ناشی از عدم اطلاع و عدم شناخت دقیق از توصیه ها و استانداردهای FATF بوده و مهمتر اینکه این افراد شناخت دقیقی از تعامل سایر کشورها با FATF ندارند.

