نحوه تأمین مالی نوسازی ناوگان موتورسیکلت

مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران گفت: دو طرح نوسازی ناوگان دیزلی برونشهری و طرح برقیسازی ناوگان موتورسیکت شهر تهران به مراجع ذیصلاح و سازمان بورس انرژی معرفی شده و تأییدیههای لازم را اخذ کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، جواد بهشتی با تأکید بر اینکه با توجه به افزایش ناترازیهای انرژی در کشور، رویکرد شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از ابتدای استقرار دولت چهاردهم از عرضهمحوری به مدیریت مصرف تغییر کرده است، اظهار کرد: پیش از این امکان صدور گواهی صرفهجویی صرفاً برای حاملهای انرژی گاز و برق ممکن بود و شرکت ملی پالایش و پخش با استفاده از سازوکار عرضه گواهی صرفهجویی همنام و غیرهمنام از محل حساب بهینهسازی و امکان صدور و تخصیص گواهیهای صرفهجویی غیرهمنام (گاز) در پاییز ۱۴۰۳، از این ابزار در تأمین مالی طرحهای مدیریت مصرف بهره میبرد.
وی با بیان اینکه هماکنون طبق ماده «۴۶» قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، امکان صدور گواهی صرفهجویی فرآوردههای نفتی که امکان نقشآفرینی گواهیهای همنام را در تأمین مالی طرحهای مدیریت مصرف هموار میکند، فراهم شده است، افزود: بهمنظور بهرهبرداری از ظرفیت قانونی صدور گواهی صرفهجویی فرآوردههای نفتی، مدیریت مصرف و کاهش چالش ناترازی، دو طرح به مراجع ذیصلاح و سازمان بورس انرژی معرفی شده و تأییدیههای لازم را اخذ کرده است.
نگاهی به طرح نوسازی ناوگان دیزلی برونشهری
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران در ادامه به معرفی طرح نخست پرداخت و توضیح داد: طرح نخست، طرح نوسازی ناوگان دیزلی برونشهری است که از منظر اجرای سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی، همچنین از جنبه پیشگیری و مبارزه با قاچاق اهمیت زیادی دارد. این در حالی است که با توجه به وجود ظرفیتهای قانونی لازم ازجمله مصوبه شورای اقتصاد درباره جایگزینی و نوسازی ۸۵ هزار دستگاه ناوگان دیزلی برونشهری، اجرای این طرحها نتوانسته است اهداف مدنظر قانونگذار و دولت را محقق کند.
بهشتی با تأکید بر اینکه دلیل اجرایی نشدن طرح نوسازی ناوگان دیزلی برونشهری، تأمین منابع مالی و اثبات پیمایش طیشده از سوی ناوگان نوسازی شده است، گفت: چالش تأمین منابع مالی با ایجاد سازوکار عرضه گواهی صرفهجویی برطرف شده است. درمورد اثبات پیمایش قابلقبول نیز، طبق مذاکرات انجامشده بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سرمایهگذاران، شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران برای گام نخست اجرای مصوبه شورای اقتصاد، مرتبط با نوسازی و جایگزینی نفتکشهای جاده پیما انتخاب شد.
طرح برقیسازی ناوگان موتورسیکلت؛ چرا و چگونه؟
وی در ادامه به طرح برقیسازی ناوگان موتورسیکلت شهر تهران بهعنوان دومین طرح اشاره کرد و گفت: رشد مصرف بنزین، فرسودگی ٥٣ درصد از ناوگان حملونقل کشور، مصرف بالاتر از استاندارد جهانی خودروهای نوشماره داخلی و... سبب شده است مصرف بنزین از روزانه ٨٥ میلیون لیتر در سال ١٣٩٨ به روزانه ۱۳۲ میلیون لیتر در سال ۱۴۰۴ برسد.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ادامه داد: در سالهای اخیر افزایش جمعیت کلانشهرها و توسعه فزاینده تجارت الکترونیک سبب اهمیت لجستیک شهری شده است. این روند در کنار تمایل شهروندان به خرید بیشتر از فروشگاههای اینترنتی، سبب شده است پلتفرمهای اینترنتی در تحویل مرسولهها در شهرها نقش کلیدی ایفا کنند، بهطوری که در شهر تهران روزانه ٤٠٠ هزار راکب موتور مشغول به تحویل کالاها و مرسولهها هستند. این در حالی است که طبق اعلام راهور فراجا و وزارت صمت، بیش از ٩٠ درصد از موتورسیکلتها در سطح کشور فرسوده هستند که افزون بر ازدیاد مصرف سوخت، در آلودگی هوا و آلودگی صوتی نقش مؤثری دارند.
بهشتی با بیان اینکه با توجه به لزوم مقابله با ناترازی انرژی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، از ابتدای استقرار دولت چهاردهم، اقدام به تدوین سند راهبردی کرده است، گفت: بنا بر این سند، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران باید در حوزه ناترازی سوخت مایع نقشی فعال ایفا کند، از این رو با هدف اتخاذ سیاستهای غیرقیمتی و متنوعسازی سبد سوخت، نشستهای متعددی با ذینفعان حوزه مصرف برگزار شد. یکی از محورهای مهم توافقشده با ذینفعان این حوزه ازجمله سازمان حفاظت محیط زیست، شهرداری تهران، وزارت صمت و پلتفرمهای اینترنتی که پس از آن به تصویب کارگروه ملی مقابله با آلودگی هوا نیز رسید، موضوع جایگزینی موتورهای فرسوده فعال در سیستم لجستیک شهری با موتورهای برقی است.
وی در مورد علت انتخاب این گروه بهعنوان گروه هدف در قطع وابستگی به بنزین بیان کرد: متوسط پیمایش روزانه موتورسیکلتهای فعال در پلتفرمهای اینترنتی، ١٠٠ کیلومتر است که با توجه به مصرف حدود ٧ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر، این گروه سهم بهسزایی در کاهش مصرف خواهند داشت، همچنین بخش عمدهای از راکبین این موتورها از طریق پلتفرمهای اینترنتی مشغول به فعالیت هستند که امکان پایش عملکرد و صحهگذاری در میزان صرفهجویی را فراهم خواهد کرد. در نهایت، هزینه تأمین مالی جایگزینی این موتورها نسبت به سایر وسایل نقلیه پرمصرف بسیار کمتر خواهد بود.
مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی با بیان اینکه حداکثر هزینه خرید موتور برقی با توان بیش از ٣ کیلووات تقریباً ۲۰۰۰ دلار است، اظهار کرد: از این مقدار، ٣٠٠ دلار توسط ستاد نوسازی ناوگان وزارت صمت از محل اسقاط موتور فرسوده تأمین خواهد شد، همچنین این ستاد شرایط لازم از محل صندوق صنایع پیشرفته وزارت صمت بهمنظور اعطای وام ٣٦ ماهه با نرخ سود ۸ درصد را به مقدار ٨٠ میلیون تومان فراهم کرده است. مابهالتفاوت آورده راکب از محل اسقاط و وام اعطایی که به ازای هر موتور حدود ٨٠٠ تا ١٠٠٠ دلار تخمین زده میشود، از محل مصوبه شورای اقتصاد قابل تأمین خواهد بود.
بهشتی ادامه داد: همچنین در نشستی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ با حضور پلتفرمهای اینترنتی، پیشنهاد شد که بهمنظور یکپارچگی و تسریع در فرآیند نوسازی ناوگان و رفع برخی از موانع اجرایی طرح، کل وجه تأمین مالی شده به ازای هر موتور در این طرح (حدود ٢٠٠٠ دلار) از سوی بانک عامل پلتفرمها بهعنوان سرمایهگذار پرداخت شود. در مقابل، صدور اوراق صرفهجویی بهمنظور بازپرداخت صرفهجویی پس از صحهگذاری عملکرد در هر فصل از سوی وزارت نفت و ترهین سند موتور برقی نزد بانک عامل از سوی راکب تا زمان بازپرداخت کامل اقساط دریافتی انجام میشود.
سازوکارهای عملیاتی برای صدور گواهی صرفهجویی فرآوردههای نفتی
وی در ادامه درباره سازوکارهای عملیاتی برای صدور گواهی صرفهجویی فرآوردههای نفتی توضیح داد: انجام اقدامهای لازم بهمنظور صدور مجوز برای صدور گواهی صرفهجویی در حجم و سقف معین در قوانین و مصوبات برای شرکت ملی پالایش و پخش، پذیرش موردی گواهی صرفهجویی طرحهای مدیریت مصرف مصوب در قوانین بالادستی و نهادهای حاکمیتی مذکور از سوی بورس انرژی تا اخذ مجوز کلی، ازجمله سازوکارهای عملیاتی برای صدور گواهی صرفهجویی فرآوردههای نفتی است.
به گفته مدیر برنامهریزی تلفیقی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران، طرحهای جدید فاقد مصوبات قانونی تعریف و به دبیرخانه بهینهسازی ارسال شده است که پس از داوری و تأیید، طرح از سوی سرمایهگذار اجرا شده و سپس قرارداد سهجانبه بین شرکت بهینهسازی، شرکتهای اندازهگیر و سرمایهگذار امضا و پس از تعیین میزان صرفهجویی، اقدامهای لازم برای صدور گواهی صرفهجویی در بورس انرژی به همراه دستورعمل تسویه انجام شود.