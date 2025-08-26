پرداخت ۷۱۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات در حمایت از امنیت غذایی کشور تا پایان مرداد

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، متقی نیا در بازدید از نمایشگاه معرفی طرح های برتر بانک کشاورزی که به مناسبت هفته دولت در این بانک برگزار شده است، با اشاره به رشد ۴۵ درصدی تسهیلات پرداختی این بانک در ۵ ماهه نخست سال جاری نسبت به مقطع مشابه سال گذشته، اظهار داشت: ریل گذاری بانک کشاورزی در سال جاری با تاکید بر استفاده از روش های نوین تامین مالی صورت گرفته است؛ چراکه بانکداری امروز، بر مبنای نوآوری در تامین مالی برای توسعه شمول مالی، استقرار فناوری و توسعه پایدار، حرکت می کند.

وی افزود: حمایت از اقتصاد پژوهش محور، طرح های دانش بنیان و تامین مالی خرید ماشین آلات و فناوری های جدید، با تاکید بر حفاظت از محیط زیست، به ویژه در صنایع تبدیلی و تکمیلی مرتبط با بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور، بیش از پیش در دستور کار بانک کشاورزی قرار دارد.

متقی نیا همچنین بر ضرورت حمایت دولت از این بانک برای اجرای هرچه بهتر سیاست های اقتصادی و اهداف توسعه ای بخش کشاورزی تاکید کرد.

شایان ذکر است همزمان با هفته دولت و با هدف ارتقای آگاهی مشتریان و کارکنان نسبت به طرح ها و خدمات دولت، نمایشگاهی در بانک کشاورزی برپا شده و اطلاعات و عکس های مربوط به طرح‌های برتر این بانک که در دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده‌اند، برای بازدیدکنندگان به نمایش گذاشته شده است.

