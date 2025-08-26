همزمان با هفته دولت صورت گرفت:
بهره برداری از کشتارگاه صنعتی طیور سپید ماکیان با حمایت بانک کشاورزی
همزمان با هفته دولت و با استفاده از تسهیلات بانک کشاورزی، از کشتارگاه صنعتی طیور سپید ماکیان با ظرفیت ۶۰۰۰۰ تن در گیلان بهره برداری به عمل آمد.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، برای راهاندازی این کشتارگاه صنعتی، بالغ بر ۲۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت و زمینه اشتغال ۱۳۹ نفر فراهم شد.
شایان ذکر است این کشتارگاه صنعتی، بخشی از بزرگترین زنجیره تولید و توزیع مرغ گوشتی کشور است که با کمک تسهیلات بانک کشاورزی فعالیت خود را از سال ۱۳۵۹به عنوان یک شرکت زنجیرهای پیشرو در صنعت طیور کشور آغاز کرده است.
مجتمع تولیدی سپید ماکیان با هدف مدیریت کل چرخه تولید گوشت مرغ شامل مزارع مرغ مادر، کارخانه جوجه کشی، مزارع پرورش مرغ گوشتی، کارخانه دان پلت، کشتارگاه صنعتی، کارخانه قطعه بندی، فرآوری گوشت و درنهایت توزیع محصول نهایی در حال فعالیت است.