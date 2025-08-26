جهش ۶۳ درصدی بزرگترین هلدینگ بازار سرمایه ایران/ رکورد سودآوری «‌فارس» شکست

به گزارش ایلنا، بر اساس صورت مالی یک‌ساله حسابرسی نشده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که امروز در کدال منتشر شده است، بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی ایران با ثبت بیش از ۹۳ هزار میلیارد تومان درآمد عملیاتی و سود عملیاتی ۹۱ هزار و ۷۴۶ میلیاردتومانی توانست رشد ۳۹.۳ درصدی سود عملیاتی در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ را نسبت به سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ به ثبت برساند.

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در این مدت همچنین توانست با ثبت سود خالص ۱۲۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان رکورد جدیدی در سودآوری این شرکت در تاریخ فعالیت خود ثبت کند.

فارس با افزایش ۴۹ هزار میلیاردتومانی سود خالص در سال مالی منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل‌تر، توانست ۶۳.۳ درصد سودآوری بیشتر نسبت به مدت مشابه را ثبت کند و سود پایه هر سهم را از ۷۷۸ ریال به ۱۲۷۴ ریال برساند.

این شرکت با ارزش بازار سهام حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان موفق به کسب بیشترین سود در بین همه شرکتهای بورسی شد؛ بطوریکه تنها شرکت بورسی است که به سود بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دست یافته است و سود امسال هلدینگ خلیج فارس به تنهایی نزدیک به ۱۰ درصد سود کل شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه است که نشان دهنده اهمیت این هلدینگ در فضای کسب و کار کشور است.

انتهای پیام/