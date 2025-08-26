به گزارش ایلنا؛ ۲۹ مرداد ماه انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، شاهد انتخاباتی پرشور در خانه تشکل‌های اتاق بازرگانی تهران بود و مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در این خانه برگزار شد.

در این انتخابات سید سعید رضوانی با ۵۶ رای و سید علیرضا موسوی مجد با ۵۳ رای، سام ادیب با ۴۹ رای، مهرداد محمدی با ۴۹ رای، یوسف فتح الله باویلی با ۴۵ رای، علیرضا جلائی مرادزاده با ۴۵ رای، علی محمدی دانیالی با ۴۲ رای، علیرضا ریاضت (عضو علی البدل)، نعیم رمضانپور درویشی (عضو علی البدل )، محمدحسین تهرانچی (بازرس اصلی) با ۳۶ رای و قاسم مصطفوی (بازرس علی البدل) با ۳۰ رای انتخاب شدند.

اما چرا این انجمن و این انتخابات مهم است؟ انجمن صنایع لوازم خانگی ایران یکی از صنایعی است که با تولید اقلام متنوع تأمین‌کننده نیاز ضروری و غیرقابل اجتناب خانواده‌هاست و حضور مدیران توانمندی نظیر علیرضا موسوی مجد و سایر افراد باتجربه ای که سالهاست در صنعت لوازم خانگی کشور فعالیت داشته و سابقه حضور در این بازار را دارند می تواند باعث همبستگی بیشتر در این انجمن شده و مشکلات کنونی صنعت لوازم خانگی را به حداقل برساند.

انجمن صنایع لوازم خانگی در ابتدا فعالیت رسمی خود را در سال ۱۳۶۱ با نام « شورای سازندگان وسایل گازسوز و سیلندر گازمایع » آغاز کرد و در مسیر تحول و تکامل در سال ۱۳۸۰ به « شورای صنایع گاز و لوازم خانگی » تغییر نام داد و بالاخره در سال ۱۳۸۸ به «انجمن صنایع لوازم خانگی ایران» تبدیل شد.

از جمله اهداف تشکیل این انجمن می توان به تقویت روحیه تشکل گرایی و بهره گیری از خرد جمعی، افزایش بهره وری فرآیندهای تولید، بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش کارایی و راندمان در صنایع لوازم خانگی، توسعه بازار لوازم خانگی در داخل و خارج از کشور با بهره گیری از استانداردهای ملی و بین المللی و دانش فنی و توسعه و تعمیق پیوند بین علم و صنعت در واحدهای صنعتی اشاره کرد. همچنین ترویج و توسعه مدیریت دانش محور در صنایع لوازم خانگی، ایجاد زمینه‌ها و امکانات مناسب و مطلوب برای تولید محصولات رقابتی و نیز شناسایی و بررسی مشکلات اساسی و نقاط ضعف و قوت این صنعت به منظور برنامه ریزی جامع برای توسعه و رشد کمی و کیفی لوازم خانگی از دیگر موضوعاتی است که باعث شکل گیری این انجمن شده است.

در این میان یکی از اصول و وظایف این انجمن همکاری با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران- شورا‌ها و اتاق‌های مشترک و دیگر نهاد‌های وابسته به این اتاق است.

همکاری و کمک در تهیه و تدوین ضوابط و معیار‌های مربوط به‌نصب، ‌تعمیرات و نگهداری لوازم خانگی و اقدام در تشکیل دوره‌های آموزشی و انتشار نشریات لازم برای دست‌اندرکاران تعمیرات و توزیع این صنعت و عضویت انجمن در تشکل‌های مهم صنایع لوازم خانگی دنیا و بهره‌گیری از عضویت و ارتباط با آنان برای توسعه کمی و کیفی انجمن صنایع لوازم خانگی از دیگر اصول و وظایف این انجمن به شمار می رود.

این انجمن دارای یازده کمیسیون دپارتمان قطعه سازان، صنعت، صادرات، رسانه، خدمات پس از فروش، استاندارد، آموزش، کمیسیون کولرسازان، کمیسیون کالای سفید، کمیسیون لوازم خانگی کوچک و کمیسیون لوازم خانگی غیرانرژی است.

امید است که این انتخابات فصل تازه‌ای برای صنعت لوازم خانگی رقم بزند و شاهد رقابت بیشتر میان برندهای مختلف در کشور باشیم.

