مقام مسئول در گفت‌وگو با ایلنا:

«زنجانی» پول نفت را برنگرداند/ وزارت نفت رمز ارز فاقد ارزش زنجانی را پذیرفت

«زنجانی» پول نفت را برنگرداند/ وزارت نفت رمز ارز فاقد ارزش زنجانی را پذیرفت
یک مقام مسئول گفت: به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و یک بانک دولتی هم مختل شده است.

یک مقام مسئول در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا جزییات جدیدی از بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت و بانک مرکزی فاش کرد و گفت: علیرغم عدم تسویه بدهی‌های بابک زنجانی به دو طلبکار اصلی یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی، باز هم در تکرار اشتباهات اواخر دهه ٨٠ در دولت دهم، وزارت نفت دوباره به بابک زنجانی نفت فروخت و زنجانی هم پول محموله‌های نفتی را هنوز به کشور بازگردانده‌است.

به گفته وی؛ به دلیل عدم تسویه ارزی بابک زنجانی، حساب ارزی دو بانک خصوصی مسدود و یک بانک دولتی هم مختل شده است.

اما نکته مبهم اینکه، با وجود اعلام و تاکید بانک مرکزی مبنی بر اینکه رمز ارز شخصی زنجانی معتبر نیست، وزارت نفت و شرکت بازرگانی نفت(نیکو) نسبت به دریافت رمز ارز فاقد اعتبار وی معادل ٣٠٠ میلیون دلار به عنوان وثیقه اقدام کرده است.

 

