وزیر اقتصاد در جمع رسانه های گروهی سیستان:

امیدوارم در پایان کار دولت، سیستان و بلوچستان، دیگر منطقه محروم نباشد

امیدوارم در پایان کار دولت، سیستان و بلوچستان، دیگر منطقه محروم نباشد
وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در گفت‌وگو با خبرنگاران محلی استان سیستان و بلوچستان ابراز امیدواری کرد، با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت، اوضاع به شکلی بهبود یابد که در پایان کار دولت چهاردهم، دیگر از لفظ منطقه محروم برای این استان استفاده نشود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید علی مدنی‌زاده و هیأت همراه در بخش دیگری از سفر یک روزه خود به استان سیستان و بلوچستان، عصر امروز از بندر شهید بهشتی چابهار بازدید کرد.

مدنی‌زاده در جریان این بازدید که همچون سایر بازدیدهای سفر یک روزه خود به سیستان، به همراه استاندار و جمعی از مسئولان شهرستان چابهار انجام شد، از بخش های مختلف بندر شهید بهشتی شامل اسکله و پهلوگاه‌ها، موج‌شکن‌ها، باراندازها، جرثقیل‌ها و تجهیزات حمل و نقل بار و ... از نزدیک بازدید کرد.

این گزارش حاکی است، وزیر اقتصاد در جریان این بازدید، طی گفتگوی کوتاهی با رسانه ها، ضمن تشریح اهداف و برنامه‌های سفر یک روزه خود به استان سیستان و بلوچستان، از آشنایی با ظرفیت های بزرگ صنعتی و سرمایه‌گذاری های قابل توجه بخش خصوصی در مناطق مختلف استان ابراز خرسندی کرد و در عین حال، آن را با توجه به پتانسیل‌های سیستان و بلوچستان، بسیار ناکافی ارزیابی نمود.

وی با ارائه گزارشی از بازدید های خود، از ظرفیت های استان که موجب آشنایی بیشتر وی با توانایی ها و کمبود های اقتصادی، خدماتی و اجتماعی سیستان و بلوچستان شد، اظهار داشت: بحث های مفصل و عمیقی در ارتباط با مشکلات و کمبودهای استان، در گفت‌وگو با مسئولان استانی شکل گرفت و امشب در دیدار با فعالان اقتصادی این خطه، بیشتر هم در مورد آن صحبت خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد افزود: بر مبنای استنتاجات جلسات امروز و امشب، با هماهنگی مقامات استانی و دولت، اقدام به برنامه‌ریزی‌ خواهیم کرد برای اینکه فضا را باز کنیم تا ظرفیت‌های بالقوه خوب این منطقه، به منصه ظهور برسند.وی تصریح کرد: من عمیقا معتقدم اینجا، همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، "یک گنج پنهان" و واقعا یک بهشت پنهان است و امیدواریم این سفر، مقدمه ای باشد برای اینکه شاهد جذب سرمایه‌گذاری بزرگ کشور در این منطقه محروم کشور باشیم.

مدنی زاده در خاتمه سخنان خود ابراز امیدواری کرد، با برنامه‌ریزی هایی که انجام خواهد شد، شرایط به گونه ای بهبود یابد که بعد از پایان کار دولت چهاردهم، دیگر کلمه محروم را برای استان سیستان و بلوچستان بکار نبریم.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
