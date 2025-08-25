قول مساعد وزیر اقتصاد برای رفع مشکلات مجتمع کشت و صنعت مکران

در این بازدید، وزیر اقتصاد، در معیت استاندار و هیأت همراه، از مزارع کشت موز و پاپایا و دریاچه های پرورش میگوی مجتمع کشت و صنعت مکران، بطور میدانی بازدید بعمل آورد.

این گزارش حاکی است، مدیر عامل شرکت کشت و صنعت مکران در جریان این بازدید، گزارشی از عملکرد این شرکت بعنوان دارنده بزرگترین مزرعه "فعال" پرورش میگو و یکی از تولید کنندگان مهم موز و پاپایا در کشور، گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این شرکت در حدود ۹ سال فعالیت خود ارائه داد.

وی در ادامه با طرح برخی مشکلات مالی و قانونی مجتمع کشت و صنعت مکران از جمله خواستار اصلاح مصوبه دولت در خصوص الزام پرداخت ۲۰ درصد حقابه استفاده از آب اقیانوس به شرکت آب منطقه ای شد که وزیر اقتصاد قول رسیدگی به این موضوع و اصلاح آیین‌نامه مربوط به آن را داد.

وی همچنین درخواست کمک دولت برای تأمین مالی بخشی از منابع تکمیل پروژه ۱۴ هکتاری آب شیرین کن مجتمع کشت و صنعت مکران و نیز پروژه تأمین برق بخش های جدید مجتمع در قالب تسهیلات دولتی را مطرح کرد که مدنی زاده در این ارتباط نیز قول بررسی و همکاری با شرکت را داد.