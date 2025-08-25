خبرگزاری کار ایران
قول مساعد وزیر اقتصاد برای رفع مشکلات مجتمع کشت و صنعت مکران

قول مساعد وزیر اقتصاد برای رفع مشکلات مجتمع کشت و صنعت مکران
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بازدید از پروژه مجتمع کشت و صنعت مکران، برای بررسی و رفع مشکلات قانونی و مالی این مجتمع، قول مساعد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید علی مدنی‌زاده، بعدازظهر امروز و در ادامه سفر یک روزه خود به استان سیستان و بلوچستان، از مجتمع کشت و صنعت مکران بازدید کرد.

در این بازدید، وزیر اقتصاد، در معیت استاندار و هیأت همراه، از مزارع کشت موز و پاپایا و دریاچه های پرورش میگوی مجتمع کشت و صنعت مکران، بطور میدانی بازدید بعمل آورد.

این گزارش حاکی است، مدیر عامل شرکت کشت و صنعت مکران در جریان این بازدید، گزارشی از عملکرد این شرکت بعنوان دارنده بزرگترین مزرعه "فعال" پرورش میگو و یکی از تولید کنندگان مهم موز و پاپایا در کشور، گزارشی از فعالیت ها و اقدامات این شرکت در حدود ۹ سال فعالیت خود ارائه داد.

وی در ادامه با طرح برخی مشکلات مالی و قانونی مجتمع کشت و صنعت مکران از جمله خواستار اصلاح مصوبه دولت در خصوص الزام پرداخت ۲۰ درصد حقابه استفاده از آب اقیانوس به شرکت آب منطقه ای شد که وزیر اقتصاد قول رسیدگی به این موضوع و اصلاح آیین‌نامه مربوط به آن را داد.

وی همچنین درخواست کمک دولت برای تأمین مالی بخشی از منابع تکمیل پروژه ۱۴ هکتاری آب شیرین کن مجتمع کشت و صنعت مکران و نیز پروژه تأمین برق بخش های جدید مجتمع در قالب تسهیلات دولتی را مطرح کرد که مدنی زاده در این ارتباط نیز قول بررسی و همکاری با شرکت را داد.

