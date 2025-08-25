خبرگزاری کار ایران
افتتاح ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار طرح معدنی و صنایع معدنی در هفته دولت

افتتاح ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار طرح معدنی و صنایع معدنی در هفته دولت
وزارت صمت در هفته دولت ۱۲ طرح معدنی، صنایع معدنی و زیر‌بنایی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار را در کشور افتتاح می‌کند، افتتاح نیروگاه خورشیدی از جمله طرح‌های قابل افتتاح در منطقه جنوب شرق کشور است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت صمت، «محمد آقاجانلو» معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو، با اعلام اینکه این میزان طرح حوزه‌هایی از جمله فولاد، مس، طلا، سرب و روی، فسفات و امور زیرساختی را دربرمی گیرد، اظهار کرد: ارزش پروژه‌های آماده افتتاح به بیش از ۲.۳ میلیارد دلار می‌رسد.

وی، میزان اشتغال مستقیم این طرح‌ها را افزون بر ۵۶۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: زمینه ایجاد نزدیک به ۱۹هزار اشتغال غیرمستقیم نیز با افتتاح این تعداد پروژه فراهم می‌شود.

گفتنی است، طرح‌های حوزه معدن و صنایع معدنی که با تسهیل‌گری ایمیدرو و مشارکت شرکت‌های خصوصی، آماده افتتاح شده‌اند، شامل:

کارخانه‌های فولادسازی استانی شامل نی ریز و سفید دشت، سرب و روی مهدی آباد

کارخانه الکترود گرافیتی

طرح اکتشاف و تجهیز معدن طلای کوه دم

کنسانتره سنگ‌آهن بهاباد (چادرملو)

نیروگاه شرکت ملی صنایع مس ایران

کارخانه ریخته‌گری مفتول مسی رفسنجان

پایگاه امداد و نجات طبس

کارخانه بازیابی باطله‌های معدن فسفات اسفوردی بافق

گندله‌سازی ۴ میلیون تن (با مشارکت چادرملو غدیر)

نیروگاه خورشیدی چادرملو.

