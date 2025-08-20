موافقتنامه اصولی عراق و شورون برای توسعه میدان نفتی ناصریه
دولت عراق با شرکت آمریکایی شورون توافقنامهای اصولی برای اجرای پروژههای اکتشاف و توسعه نفت در میدان ناصریه امضا کرد.
به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، محمد شیاع السودانی روز سهشنبه (۲۸ مرداد) اعلام کرد که دولت این کشور با شرکت آمریکایی شورون، برای اجرای پروژه ناصریه شامل چهار بلوک اکتشافی و توسعه دیگر میدانهای نفتی تولیدی، موافقتنامه اصولی امضا کرده است.
عراق طی دو سال گذشته با چند شرکت بزرگ نفتی خارجی توافقنامههایی امضا و روند طولانی عقبنشینی این شرکتها از بازار انرژی عراق را معکوس کرده است.
بهبود شرایط قراردادهای نفتی، شرکتهای توتال انرژی فرانسه و بیپی انگلیس را به امضای قراردادهای تازه با سرمایهگذاری مشترک بیش از ۵۰ میلیارد دلار ترغیب کرده است.
فرانک مونت، معاون توسعه کسبوکار شرکتی شورون، در بیانیهای اعلام کرد: ما مطمئنیم شورون، با سابقه و تخصص اثباتشده خود در توسعه موفقیتآمیز پروژههای نفت و گاز، منابع، تجربه و فناوری لازم برای حمایت از عراق در مسیر توسعه بیشتر منابع انرژی جدید را در اختیار دارد.
بغداد در سال ۲۰۲۱ به شرکت ملی نفت عراق اجازه داد با شورون درباره توسعه میدانهای نفتی در ناصریه، واقع در استان ذیقار در جنوب عراق، وارد مذاکره شود.
وزارت نفت عراق در آن زمان اعلام کرده بود که برنامه این کشور در استان ذیقار شامل تکمیل مجموعهای از پروژههای عظیم در بخشهای نفت، گاز و تزریق آب است که ظرفیت اولیه آن برای تولید روزانه ۶۰۰ هزار بشکه نفت خام طی هفت سال پس از آغاز عملیات هدفگذاری شده است.
دفتر نخستوزیر عراق اعلام کرد که دولت این کشور رویکردی نو را در همکاری با شرکتهای بزرگ نفتی خارجی و سرمایهگذاریهای آنها در عراق، بهویژه شرکتهای آمریکایی، در پیش گرفته است.