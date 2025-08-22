محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با ایلنا و در پاسخ به این سوال که «راه‌اندازی ابرپروژه ابر دولت به کجا رسید؟» گفت: طبق تکلیفی که در برنامه هفتم توسعه راجع به ابر دولت است، این پروژه باید در قالب مشارکت عمومی- خصوصی توسط این سازمان اجرا شود.

بخشی از زیرساخت‌های پروژه ابر دولت آماده است

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه در اجرای این پروژه، وزن بالایی به بخش خصوصی داده شده است، گفت: بخشی از زیرساخت‌های این پروژه و فراخوان از بخش خصوصی آماده است.

صدر در مورد اعلام فراخوان برای مشارکت بخش خصوصی در این پروژه، گفت: احتمالا هفته آینده و نهایتا ظرف یکی، دو هفته آینده فراخوان مشارکت بخش خصوصی را نیز اعلام می‌کنیم.

تمایل بخش خصوصی برای مشارکت در ابر دولت

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد جزئیات این پروژه، گفت: در قالب این پروژه، یک زیرساختی را آماده کرده‌ایم و بخش خصوصی با اعلام آمادگی در این پروژه، در بخش‌های تامین و تجهیزات، سرمایه‌گذاری و مشارکت می‌کند.

صدر افزود: خوشبختانه این پروژه پیشرفت خوبی داشته است. قرار است دو فراخوان ظرف یکی، دو هفته آینده برای مشارکت و همراهی بخش خصوصی منتشر کنیم. بخش خصوصی تاکنون برای همراهی با ما در این پروژه اظهار تمایل کرده تا در این فراخوان‌ها مشارکت کنند.

پیشرفت پروژه ابر دولت سرعت گرفت

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به انجام تکلیف قانونی این سازمان در ابر دولت، گفت: اگر این اقدامات انجام شود، نه تنها این سازمان به تکلیف قانونی خود عمل کرده و حتی از آن هم فراتر رفته است.

صدر خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد حتی بیش از درصدی که برای یک سال دیده شده است، این پروژه را جلو می‌بریم. ابر دولت در طول برنامه هفتم باید تکمیل و سال به سال بخش‌هایی از آن انجام شود. با آن دو فراخوان ما بیش از تکلیف یک سال را انجام می‌دهیم.

