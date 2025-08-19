به گزارش خبرنگار ایلنا؛ ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم رونمایی از خدمات و محصولات دیجیتال این بانک اظهار کرد: امروز با تغییر رویکرد ملی و تلاش‌های همکاران در بانک ملی، شاهد ارائه چهار محصول جدید در حوزه بانکداری دیجیتال هستیم که این دستاورد حاصل حمایت‌های دولت و مقامات محترم کشور است.

وی افزود: یکی از دستاوردهای بزرگ ما در این مسیر، محصول مهربانی است که کمتر از دو سال توانسته است با استقبال وسیع مردم روبه‌رو شود. تاکنون پنج میلیون مشتری از این محصول بهره‌برداری کرده است و بالغ بر ۱۴۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه به بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از مشتریان پرداخت شده است.

مدیرعامل بانک ملی ایران به رویکرد دولت در توجه به معیشت خانوارها و دغدغه‌های مردم اشاره کرد و افزود: دولت در راستای حل مشکلات معیشتی مردم و خدمات رسانی به مشتریان بانک ملی، همواره بر تسهیل فرآیندها و کاهش هزینه‌های اجرایی تأکید دارد. در این راستا، تغییر رویکرد شعب بانک ملی نیز در دستور کار قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده حداقل ۵۰ درصد از کارکرد شعب تغییر یابد.

نجارزاده همچنین در خصوص تفویض اختیارات به استان‌ها گفت: با توجه به تأکید رئیس‌جمهوری، اختیارات استان‌ها افزایش چشمگیری داشته و تصمیمات مهم اقتصادی به صورت غیرمتمرکز اتخاذ می‌شود. این اقدام نه تنها باعث تسهیل فرآیندها می‌شود بلکه باعث کاهش مراجعه فعالین اقتصادی به ستاد بانک نیز خواهد شد.

وی در پایان گفت: ضمن تشکر از تمامی همکاران بانک ملی، تأکید می‌کنم که این تغییرات به منظور بهبود فرهنگ سازمانی و ارائه خدمات مؤثرتر به مردم کشور در نظر گرفته شده است.

