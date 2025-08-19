توافق ایران و ارمنستان برای توسعه کریدورهای ترانزیتی
وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران و وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت کشور ارمنستان در دیداری مشترک، بر توسعه زیرساختهای حملونقل، تقویت همکاریهای حملونقلی و زیرساختی و رفع اختلافات ترانزیتی تاکید کردند.
به گزارش ایلنا از وزارت راه و شهرسازی، «فرزانه صادق» وزیر راه و شهرسازی در جریان سفر رسمی به کشور ارمنستان، در دیدار با «داویت خوداتیان» وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت ارمنستان با اشاره به اهمیت کریدورهای ترانزیتی مانند شمال–جنوب و خلیج فارس–دریای سیاه، خواستار تقویت بسترهای جادهای، ریلی و لجستیکی در ارمنستان به منظور تسهیل انتقال کالا در منطقه شد.
وزیر راه و شهرسازی همچنین از همتای ارمنی خود دعوت کرد در نخستین فرصت با سفر به ایران، از ظرفیتهای لجستیکی و حملونقلی کشور بازدید کند.
فرزانه صادق، همچنین با اشاره به نابرابری حدود ۳۳۰ دلاری میان عوارض دو کشور، خواستار بازنگری در این رویه شد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان با تأکید بر لزوم حفظ تمامیت ارضی کشورها، ایجاد مسیرهای حملونقلی جدید را مشروط به پرهیز از تغییرات ژئوپلیتیکی دانست و گفت: بازگشایی مسیر ریلی جلفا–ایروان–گرجستان گامی مهم در تسهیل ترانزیت منطقهای است.
فرزانه صادق همچنین سفر رئیسجمهور ایران به کشور ارمنستان را نقطه عطفی در توسعه مناسبات تهران و ایروان در بخشهای حملونقل و لجستیک دانست.
تمجید وزیر زیرساخت ارمنستان از موفقیت پیمانکاران ایرانی در پروژههای عمرانی
وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت ارمنستان هم در این دیدار با قدردانی از حمایتهای ایران بهویژه در جریان زلزله سال ۲۰۲۴، از عملکرد موفق شرکتهای پیمانکاری ایرانی در پروژههای عمرانی این کشور تمجید کرد.
مناقصه قطعه جدید پروژه مسیر شمال-جنوب برگزار میشود
داویت خوداتیان گفت: از کیفیت و سرعت اجرای پروژه مسیر شمال-جنوب توسط شرکت ایرانی رضایت کامل داریم و ترجیح میدهیم قطعات بعدی پروژه نیز توسط همین پیمانکاران اجرا شود.
وی همچنین از برگزاری قریبالوقوع مناقصه قطعه جدید این مسیر خبر داد.
تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی تفاوت عوارض دو کشور
وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت ارمنستان با تائید تفاوت چشمگیر میزان عوارض دریافتشده از ناوگان ایرانی در ارمنستان، از تشکیل کارگروه مشترک برای بررسی تخصصی این مسئله خبر داد.
خوداتیان با اشاره به بررسی طرح احداث پل دوم نوردوز با هدف تسهیل انتقال تجهیزات سنگین و بهبود جریان ترانزیت میان دو کشور، اظهار کرد: اجرای این پروژه نیز به پیمانکاران ایرانی واگذار خواهد شد.
وی با استقبال از گسترش همکاریها بین دو کشور، تأکید کرد: ارمنستان به دنبال پیشبرد پروژههای مشترک با ایران است و امیدواریم موانع موجود با همکاری دوجانبه، بهزودی برطرف شود.
در این دیدار در بخش حملونقل هوایی نیز، طرفین با اشاره به برقراری ۲۰ پرواز هفتگی میان دو کشور، بر افزایش پروازها و انعقاد تفاهمنامه اجاره هواپیما برای ارتقای سطح همکاریها تأکید کردند.
این دیدار نشانگر عزم جدی دو کشور برای گسترش همکاریهای زیرساختی، ارتقای ترانزیت منطقهای و توسعه فرصتهای مشترک اقتصادی در قفقاز جنوبی است.