به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک، دوشنبه ۲۷ مردادماه در سفر رئیس‌جمهور به ارمنستان در نشستی با وزیر اقتصاد این کشور از هدف‌گذاری ۳ میلیارد دلاری حجم تبادلات میان تهران و ایروان خبر داد.

تشکیل کارگروه مشترک با حضور معاونین دو طرف به منظور تسریع تفاهمات و تسهیل مراودات برای تحقق تجارت ۳ میلیارد دلاری در زمینه صنعت و تجارت از پیشنهادات مشترک اتابک و گئورگ پاپویان در این دیدار بود.

وزیر صمت صبح امروز به همراه رئیس‌جمهور برای شرکت در نشست همکاری‌ها مشترک با ارمنستان به ایروان سفر کرده است.