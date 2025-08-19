خبرگزاری کار ایران
هدف‌گذاری افزایش۳ میلیارد دلاری حجم تبادلات تجاری ایران و ارمنستان

هدف‌گذاری افزایش۳ میلیارد دلاری حجم تبادلات تجاری ایران و ارمنستان
وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با وزیر اقتصاد ارمنستان در ایروان، ضمن تصریح بر افزایش همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور بر افزایش حجم تبادلات به ۳ میلیارد دلار تاکید کردند.

به گزارش ایلنا، سیدمحمد اتابک، دوشنبه ۲۷ مردادماه در سفر رئیس‌جمهور به ارمنستان در نشستی با وزیر اقتصاد این کشور از هدف‌گذاری ۳ میلیارد دلاری حجم تبادلات میان تهران و ایروان خبر داد.

تشکیل کارگروه مشترک با حضور معاونین دو طرف به منظور تسریع تفاهمات و تسهیل مراودات برای تحقق تجارت ۳ میلیارد دلاری در زمینه صنعت و تجارت از پیشنهادات مشترک اتابک و گئورگ پاپویان در این دیدار بود.

وزیر صمت صبح امروز به همراه رئیس‌جمهور برای شرکت در نشست همکاری‌ها مشترک با ارمنستان به ایروان سفر کرده است.

 

