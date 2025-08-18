به گزارش خبرنکار اقتصادی ایلنا، ماشالله تابع جماعت در مراسم رونمایی از پویش ایران- آباد گفت: دولت چهاردهم کار خود را در تابستان سال گذشته در شرایط سختی آغاز کرد. ما با ناترازی ۲۰ هزار مگاواتی برق باقی مانده از سال‌های گذشته، کاهش ۴۰ درصدی بارندگی ها نسبت به سال قبل و تداوم خشکسالی و همچنین کمبود ذخیره سوخت نیروگاهی، که تنها یک سوم ظرفیت آن پر بود، مواجه بودیم و همین شرایط مشکل اساسی شروع دولت بود.

وی افزود: با وجود این شرایط، در یک سال گذشته شاهد افتتاح ۱۱۷ پروژه به ارزش ۷۶ هزار میلیارد تومان بودیم. به‌طور میانگین هر ماه ۱۰ پروژه بزرگ و ۶ همت سرمایه‌گذاری انجام شد و وزیر نیرو با ۲۲ سفر استانی، حضور مستقیم در افتتاح پروژه‌ها داشت. این اقدامات در سال اول دولت، آمار بی‌نظیری را رقم زد و نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی مدیران و کارکنان صنعت آب و برق است.

تابع جماعت ادامه داد: خبر خوب این است که برنامه برای ادامه سال نیز پیش‌بینی شده و در ۷ ماه آینده، هدف‌گذاری شده است تا ۳۰۵ پروژه و ۸۵۴ نیروگاه خورشیدی با سرمایه ۴۳۲ هزار میلیارد تومان افتتاح شود. این بدان معناست که سرعت افتتاح پروژه‌ها از ماهانه ۱۰ پروژه به ۴۰ پروژه خواهد رسید و سرمایه‌گذاری ماهانه از ۶ همت به ۶۰ همت افزایش می‌یابد.

وی گفت: در بخش برق و انرژی، مجموعه پروژه‌ها شامل ۱۸۹ پروژه با سرمایه ۱۲۲ هزار میلیارد تومان است که ۹۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با هدف افزایش ظرفیت ۱۸۸۷ مگاوات تولید برق حرارتی است. در بخش آب و آبفا، ۱۱۶ پروژه با سرمایه ۱۵۹ هزار میلیارد تومان افتتاح می شود که شامل تصفیه‌خانه‌ها، آبرسانی شهری و روستایی است. همچنین در بخش انرژی تجدیدپذیر، ۸۵۴ نیروگاه خورشیدی با سرمایه ۱۵۱ هزار میلیارد تومان در ۳۱ استان افتتاح خواهد شد و ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر به ۵ هزار مگاوات می‌رسد.

مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نیرو افزود: همچنین در ماه های آینده آغاز عملیات اجرایی ۲۶۶ پروژه با سرمایه ۲۶۸ هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است و در بخش منابع آب، پروژه‌های متعددی با سرمایه‌گذاری ۳۴ هزار میلیارد تومان اجرا می‌شود. پروژه‌های آبفا به ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان، پروژه‌های توانیر به ارزش ۹۳ هزار میلیارد تومان و پروژه‌های تولید برق حرارتی با سرمایه ۴۵ هزار میلیارد تومان شروع عملیات اجرایی داشته‌اند. در بخش ساتبا نیز ۷۰ پروژه به ارزش ۷۵ هزار میلیارد تومان آغاز شده است.

تابع جماعت در بخش دیگر سخنان خود به پیشرفت قابل توجه پروژه انتقال آب طالقان به تهران اشاره کرد و گفت: در ۶ ماه نخست دولت، پیشرفت خط اضطراری انتقال آب طالقان به تهران بیش از ۴۵ درصد افزایش یافته است که معادل کل اقدامات ۳ سال پیش از آن در این بخش است.

وی ادامه داد: ظرفیت تولید برق حرارتی نیز سال گذشته ۳۸۷۰ مگاوات افزایش یافت که نسبت به متوسط ۵ سال گذشته رشد ۵۵ درصدی داشته است.

تابع جماعت تصریح کرد: در سال‌های گذشته سالی ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت تولید انرژی خورشیدی افزوده شده است، اما اکنون هر هفته ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی افتتاح خواهد شد.

وی در پایان افزود: «پویش «ایران آباد» نشان‌دهنده تعهد و تلاش مستمر وزارت نیرو برای توسعه زیرساخت‌های آب و برق در سراسر کشور است و ما با افتتاح پروژه‌ها به‌صورت هفتگی، سرمایه‌گذاری‌های کلان و شروع عملیات اجرایی پروژه‌های جدید، این مسیر را تا پایان سال ادامه خواهیم داد.

