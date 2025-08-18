افزایش ۴۲ درصدی تامین مالی آب و برق علیرغم محدودیت ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یزدان رضایی در مراسم رونمایی از پویش ایران-آباد اظهار داشت: علیرغم همه محدودیت ها طی یک سال گذشته تامین مالی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت.

وی افزود: در ۴۵ روز پایان ۱۴۰۳ معادل سال‌های قبل منابع تزریق شده است.

معاون اقتصادی وزیر نیرو گفت: در یک سال گذشته برای ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی، ۸۵۰ مگاوات تجدیدپذیر و ۱۴۰۰ مگاوات برقابی از فاینانس خارجی استفاده کردیم.

وی بیان کرد: ۷۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش آب و فاضلاب تامین شد و ۳ برابر این عدد نیز در حال پیگیری است.

رضایی تصریح کرد: از صندوق توسعه ملی برای طرح های اولویت دار و تکمیل طرح های توسعه تامین سرمایه صورت می گیرد.

وی گفت: ۳۵ هزار میلیارد تومان مولدسازی دارایی ها در وزارت نیرو انجام شده است.

معاون وزیر نیرو تاکید کرد: ابتدای دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشتیم و معادل همین عدد مطالبات بابت مایه التفاوت قیمت ها داشتیم که ۴۱ همت از بدهی ها در ۶ ماه پایانی ۱۴۰۳ تهاتر شد و با پیگیری و ظرفیت ایجاد شده حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر در دست اقدام است و طی دو هفته آینده بخش عمده در وجه پیمانکاران و تولیدکنندگان کارسازی می شود.

به گفته وی؛ عملکرد معاملات نسبت به پارسال ۱۴۸ درصد افزایش یافته است.

رضایی اظهار داشت: در یک‌سال ۵ مجوز سرمایه گذاری برای نیروگاه های بزرگ، ۷۵ مجوز برای نیروگاههای کوچک مقیاس، ۳۷۴۹ مجوز برای تجدیدپذیرها و ۳ مجوز برای آب شیرین کن جهت اجرا توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام شد.

