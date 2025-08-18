افزایش ۴۲ درصدی تامین مالی آب و برق علیرغم محدودیت ها
معاون اقتصادی وزیر نیرو گفت: علیرغم همه محدودیت ها طی یک سال گذشته تامین مالی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یزدان رضایی در مراسم رونمایی از پویش ایران-آباد اظهار داشت: علیرغم همه محدودیت ها طی یک سال گذشته تامین مالی نسبت به سال گذشته ۴۲ درصد افزایش یافت.
وی افزود: در ۴۵ روز پایان ۱۴۰۳ معادل سالهای قبل منابع تزریق شده است.
معاون اقتصادی وزیر نیرو گفت: در یک سال گذشته برای ۱۵۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی، ۸۵۰ مگاوات تجدیدپذیر و ۱۴۰۰ مگاوات برقابی از فاینانس خارجی استفاده کردیم.
وی بیان کرد: ۷۳۱۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی در بخش آب و فاضلاب تامین شد و ۳ برابر این عدد نیز در حال پیگیری است.
رضایی تصریح کرد: از صندوق توسعه ملی برای طرح های اولویت دار و تکمیل طرح های توسعه تامین سرمایه صورت می گیرد.
وی گفت: ۳۵ هزار میلیارد تومان مولدسازی دارایی ها در وزارت نیرو انجام شده است.
معاون وزیر نیرو تاکید کرد: ابتدای دولت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی داشتیم و معادل همین عدد مطالبات بابت مایه التفاوت قیمت ها داشتیم که ۴۱ همت از بدهی ها در ۶ ماه پایانی ۱۴۰۳ تهاتر شد و با پیگیری و ظرفیت ایجاد شده حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر در دست اقدام است و طی دو هفته آینده بخش عمده در وجه پیمانکاران و تولیدکنندگان کارسازی می شود.
به گفته وی؛ عملکرد معاملات نسبت به پارسال ۱۴۸ درصد افزایش یافته است.
رضایی اظهار داشت: در یکسال ۵ مجوز سرمایه گذاری برای نیروگاه های بزرگ، ۷۵ مجوز برای نیروگاههای کوچک مقیاس، ۳۷۴۹ مجوز برای تجدیدپذیرها و ۳ مجوز برای آب شیرین کن جهت اجرا توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی اقدام شد.