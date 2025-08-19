رستم سالاریه، یکی از تولیدکنندگان پوشاک مردانه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا در توضیح فعالیت مجموعه زیر نظر خود اظهار کرد: از اوایل دهه ۸۰ وارد این حرفه شدیم و اکنون بیش از دو دهه است که در صنف پوشاک مردانه فعالیت می‌کنیم. در حال حاضر شرایط اقتصادی سال‌های اخیر باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان، به‌ویژه کارگاه‌های کوچک، دیگر توانی برای ادامه فعالیت نداشته باشند.

از تولید فقط نامش باقی مانده است

سالاریه در مورد شرایط تولید پوشاک مردانه ادامه داد: ما خودمان تولید مصرفی نداریم و برای دیگران کار می‌کنیم. اما واقعیت این است که در این اوضاع چیزی برای ما باقی نمی‌ماند. قیمت پارچه و ملزوماتی که استفاده می‌کنیم به شدت بالا رفته است و زمانی که به حساب و کتاب‌مان نگاه می‌کنیم، سودی باقی نمانده است و این شرایط باعث شده فعالیت در این صنف صرفه اقتصادی نداشته باشد.

این تولیدکننده پوشاک درباره مهم‌ترین مشکلات فعالان این صنف گفت: نه فقط ما، بلکه تمام همکارانمان درگیر مشکلات مشابهی هستند. هزینه مواد اولیه بالا رفته است، نیروی کار دل به کار نمی‌دهد و حمایت خاصی هم وجود ندارد و بیمه و مالیات هم باری مضاعف بر روی دوش ما گذاشته است.

مالیات‌ها غیر منطقی‌اند

سالاری در توضیح مشکلات مالیاتی بیان کرد: می‌گویند از یک متراژ مشخص به بالا باید مالیات بدهید و برخی هم معاف هستند، اما در عمل چنین چیزی وجود ندارد. ممیزان هر طور بخواهند مالیات می‌بندند و تولیدکننده هم کاری از دستش برنمی‌آید و همین مسئله باعث شده بسیاری از فعالان این صنف به دنبال راه‌هایی برای فرار از مالیات یا بیمه باشند.

دعوت به بازدید میدانی از کارگاه‌ها

این تولیدکننده پوشاک در پایان افزود: بهترین راه حل این است که مسئولان و خبرنگاران از نزدیک به کارگاه‌ها بیایند، با تولیدکنندگان صحبت کنند و ببینند شرایط واقعی چیست. آن وقت بهتر متوجه می‌شوند که چرا ادامه کار برای خیلی‌ها غیرممکن شده است.

