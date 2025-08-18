به گرارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در جمع خبرنگاران ساخت توربین کلاس اف را دستاورد بزرگی دانست و اظهار داشت: نتیجه همت جوانان این مملکت دستاوردی شد که نوید دهیم در آینده دستاورد بهتری خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه ما ثابت کردیم می توانیم، افزود: نتیجه سالها تلاش مپنا را می بینیم و جوانان ایرانی ثابت کردند چیزی از بزرگان جهان کم ندارند و تمدن بزرگی پشتوانه آن است.

وزیر نیرو در ادامه گفت: پیک را پشت سر گذاشتیم اما هنوز شرایط تمام نشده است و باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم.

وی ادامه داد: در نظر داشته باشیم هرچه به آخر فصل تابستان نزدیک می شویم آب هم تمام می‍‌شود. باید کمک کنیم به یاری مردم شرایط بهتری خواهیم داشت.

علی آبادی گفت: با خنک شدن هوا مصرف برق کم می شود اما در عین حال در سال خشکی هستیم و نیروگاه‌های برقابی از مدار خارجند. آب برای تامین سرمایش نیروگاه‌های حرارتی بزرگ کم است، باید کماکان کمک کنیم و این اوقات باقی مانده را پشت سر بگذاریم. پیک به پایان می رسد و شرایط بهتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه در حال گذر از انقلاب صنعتی سوم و چهارم هستیم و دنیا روز به روز تحول جدیدی را به ثبت می‌رساند، گفت: هم اکنون در حال ورود به عصر هوشمندسازی هستیم و بی تردید در این دوره مصرف برق افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت.

وزیر نیرو افزود: در چنین شرایطی باید به سمت بهره‌مندی از روش‌های مدرن حرکت کنیم چراکه استفاده از روش‌های سنتی چالش‌ها را بیشتر خواهد کرد؛ از این رو لازم و ضروری است به سمت نوآوری حرکت کنیم و آینده را فرزندان این مرز و بوم بسازیم.

وی تصریح کرد: باید گروه مپنا به سمت تراز جهانی سوق یابد و وارد بازارهای بین‌المللی شود؛ این نکته بسیار مهمی است.

علی آبادی با تاکید بر اینکه فناوری را باید در مسیر و در خدمت انسانیت به کار برد، اظهار داشت: امید است پروژه بزرگ و با اهمیت توربین ملی گازی MGT-75 در راستای خدمت به مردم ایران به کار گرفته شود و مردم جهان نیز از آن بهره مند شوند.

