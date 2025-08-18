وزیر نیرو:
حاد شدن چالش آبی با نزدیکی به پایان تابستان/ نیروگاههای برقابی از مدار خارجند
وزیر نیرو گفت: در نظر داشته باشیم هرچه به آخر فصل تابستان نزدیک می شویم آب هم تمام میشود. باید کمک کنیم تا با یاری مردم شرایط بهتری داشته باشیم.
به گرارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عباس علی آبادی در جمع خبرنگاران ساخت توربین کلاس اف را دستاورد بزرگی دانست و اظهار داشت: نتیجه همت جوانان این مملکت دستاوردی شد که نوید دهیم در آینده دستاورد بهتری خواهیم داشت.
وی با بیان اینکه ما ثابت کردیم می توانیم، افزود: نتیجه سالها تلاش مپنا را می بینیم و جوانان ایرانی ثابت کردند چیزی از بزرگان جهان کم ندارند و تمدن بزرگی پشتوانه آن است.
وزیر نیرو در ادامه گفت: پیک را پشت سر گذاشتیم اما هنوز شرایط تمام نشده است و باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم.
وی ادامه داد: در نظر داشته باشیم هرچه به آخر فصل تابستان نزدیک می شویم آب هم تمام میشود. باید کمک کنیم به یاری مردم شرایط بهتری خواهیم داشت.
علی آبادی گفت: با خنک شدن هوا مصرف برق کم می شود اما در عین حال در سال خشکی هستیم و نیروگاههای برقابی از مدار خارجند. آب برای تامین سرمایش نیروگاههای حرارتی بزرگ کم است، باید کماکان کمک کنیم و این اوقات باقی مانده را پشت سر بگذاریم. پیک به پایان می رسد و شرایط بهتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه در حال گذر از انقلاب صنعتی سوم و چهارم هستیم و دنیا روز به روز تحول جدیدی را به ثبت میرساند، گفت: هم اکنون در حال ورود به عصر هوشمندسازی هستیم و بی تردید در این دوره مصرف برق افزایش قابل ملاحظهای خواهد یافت.
وزیر نیرو افزود: در چنین شرایطی باید به سمت بهرهمندی از روشهای مدرن حرکت کنیم چراکه استفاده از روشهای سنتی چالشها را بیشتر خواهد کرد؛ از این رو لازم و ضروری است به سمت نوآوری حرکت کنیم و آینده را فرزندان این مرز و بوم بسازیم.
وی تصریح کرد: باید گروه مپنا به سمت تراز جهانی سوق یابد و وارد بازارهای بینالمللی شود؛ این نکته بسیار مهمی است.
علی آبادی با تاکید بر اینکه فناوری را باید در مسیر و در خدمت انسانیت به کار برد، اظهار داشت: امید است پروژه بزرگ و با اهمیت توربین ملی گازی MGT-75 در راستای خدمت به مردم ایران به کار گرفته شود و مردم جهان نیز از آن بهره مند شوند.