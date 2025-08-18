نیاز به سرمایه گذاری ۱۰ میلیارد دلاری برای تولید ۱۰ هزار مگاوات برق

به گرارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، همایون حائری در مراسم رونمایی از نخستین واحد توربین گازی پیشرفته کلاس اف ایرانی اظهار داشت: باتوجه به مشکلات اقتصادی صنعت برق، جبران ناترازی تنها با تولید امکانپذیر نیست، مثلا اگربخواهیم ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار کنیم به ازای هر کیلو وات یک میلیون دلار و به ازای ۱۰ هزار مگاوات ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است، بنابراین برای جبران ناترازی باید مدیریت مصرف را جدی بگیریم.

وی در ادامه با بیان اینکه امسال پیک مصرف نسبت به سال گذشته کاهش یافت، افزود: پیک مصرف برق امسال به ۷۷ هزار ۵۰۰ مگاوات رسید در حالی که این رقم پارسال ۸۰ هزار مگاوات بود.

معاون وزیر نیرو گفت: مدیریت مصرف باید در دستور مار قرار گیرد که از جمله اقدامات حمایت ار ساخت توربین کلاس F است.

حائری با اشاره به ۱۴ مگاپروژه ای که در سال جاری توسط وزیر نیرو تعریف شد، نیز گفت: در این مگاپروژه ها ۳۶ هسته مدیریت مصرفی وجود داشت که در بخش توانیر جاری شد و منجر به دستاورد بسیار بزرگ کاهش پیک مصرف پس از سال ها شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو ضمن ابراز امیدواری از توسعه و رشد دانش در این حوزه با بهره مندی از برنامه ها و ارتباطات با دانشگاه ها توصیه کرد تا باتوجه به برنامه هایی که وزارت نیرو درحال اجرای آن است فضای خاصی برای ذخیره سازها نیز ایجاد شود تا در کنار برنامه های نیروگاه های تجدیدپذیر قرار گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه رونمایی از توربین گاز کلاس F ایرانی، گامی استراتژیک در توسعه برق کشور است، افزود: در کنار تلاش های انجام شده برای افزایش تولید برق، مدیریت مصرف نیز از جمله ضرورت هایی است که باید مورد تأکید باشد.

حائری گفت: مپنا نقش بسیار بزرگی در تداوم خدمات‌رسانی برق در کشور داشته و اکنون با بهره مندی از تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر این خدمات را ارائه میدهد. به عبارت دیگر مپنا به عنوان یک شرکت تخصصی و استراتژی نقش بسیار مهم و اساسی را در صنعت برق کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به سه مولفه تولید، تکنولوژی و دانش، گفت: شروع از تولید به واسطه سفارش محصول صاحب تکنولوژی، سپس کسب دانش و تبدیل آن به تکنولوژی بهترین روشی بود که در این راستا توسط مپنا در پیش گرفته شد.

به گفته حائری؛ در ۵ تا ۶ کشور صاحب تکنولوژی، مپنا جزو کشورهای سازنده و مهم در دنیا بوده که درحال صادرات تکنولوژی نیز است. به جز مباحث تکنولوژی توربین گاز، مپنا بر روی موضوع سبد سوخت نیز کار کرده است. به معنای دیگر مپنا شرکتی است که در کشور نقش اقتصادی و تولیدی داشته و نقش استراتژیکی نیز ایجاد کرده است.

وی درخصوص تولید برق از واحدهای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی و ذخیره سازها نیز گفت: فرایند تکاملی که در خصوص توربین گازها وجود دارد سیکل بسیار هوشمندانه‌ای است که از واحدهای کلاس B به واحدهای کلاس F ختم میشود. با توجه به انواع واحدهایی که در داخل کشور از توربین‌های گازی کوچک گرفته تا تکنولوژی واحد کلاس MGT75، و F که ساخت داخل هستند، مپنا فضایی را ایجاد کرده است که میتوان تکنولوژی‌های تجدیدپذیر را در آن توسعه داد. توربین گازهایی که توسط مپنا با ظرفیت‌های ۲۵ تا ۴۰ مگاواتی ساخته می‌شود فضایی به شبکه میدهد تا در ظرف مدت ۸ تا ۱۰ دقیقه وارد مدار شوند و بتواند عدم قطعیت‌هایی که در خورشید به وجود می آید را پوشش دهد.

