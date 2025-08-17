به گزارش خبرنگار ایلنا؛ بهرام سبحانی، رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در نشست هیأت مدیره این انجمن با اصحاب رسانه اظهار کرد: با وجود آنکه صنعت فولاد بیشترین نقش را در حل مشکلات اقتصادی کشور ایفاء می‌کند، اما هنوز بدون استناد به آماری دقیق، کمبود انرژی به این صنعت نسبت داده می‌شود و حتی برخی از اساتید دانشگاه و اقتصاددانان نیز چنین نگاهی به این صنعت دارند.

وی افزود: مصرف روزانه گاز صنعت فولاد حدود ۴۰ میلیون مترمکعب و مصرف برق آن کمتر از ۶۰۰۰ مگاوات است. این در حالی است که صنعت فولاد تنها ۵ درصد از گاز کشور را مصرف می‌کند، اما ۳۱ درصد بودجه گاز کشور را تأمین می‌کند و بیشترین میزان اشتغال‌زایی و ارزآوری نیز متعلق به این صنعت است.

سبحانی با اشاره به بهره‌وری فولاد مبارکه گفت: این شرکت با تولید سالانه ۱۰ میلیون تن فولاد، تنها ۱۶ میلیون مترمکعب آب مصرف می‌کند؛ یعنی برای تولید هر تن فولاد کمتر از دو مترمکعب آب مصرف می‌شود.

وی تأکید کرد: مخاطب ما در اطلاع‌رسانی درباره مصرف انرژی، هم دولت است و هم مردم. تصور دولت این است که صنعت فولاد منابع مالی کلانی دارد و می‌تواند قیمت گاز و برق را افزایش دهد، در حالی که اگر فولادساز نتواند حتی برق تولیدات خود را در اختیار داشته باشد و با قطعی مواجه شود، انگیزه‌ای برای ادامه تولید باقی نمی‌ماند.

در ادامه، سیدرسول خلیفه‌سلطانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به ناترازی انرژی گفت: این ناترازی باعث می‌شود حدود ۳۰ درصد ظرفیت تولید فولاد کشور بلااستفاده بماند. این موضوع تنها مسأله زنجیره فولاد نیست، بلکه یک مسأله ملی است.

وی افزود: در ۲۰ سال گذشته، متوسط رشد سالانه تولید فولاد ایران ۵.۷ درصد بود، اما امروز این میزان رشد به ۰.۷ درصد کاهش یافته است.

