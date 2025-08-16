به گزارش ایلنا و به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، با پایان یافتن سفر بزرگ اربعین به کربلای معلی، تعداد زائرانی که به صورت حضوری و غیرحضوری از شعب این بانک دینار عراق دریافت کردند، از مرز 80 هزار نفر گذشت.

بنا براین گزارش، حجم فروش دینار عراق به زائران اربعین در 19 روز از 4 تا 22 مردادماه سال جاری، از طریق 214 شعبه منتخب ارزی بانک صادرات ایران در سراسر کشور، به بیش از 14 میلیارد و 568 میلیون دینار عراق با ارزش ریالی نزدیک به 8000 میلیارد ریال رسید.

همچنین در اربعین سال جاری بیش از 77 هزار نفر به میزان 96 درصد به صورت غیرحضوری درخواست خرید ارز ارزبعین را از طریق سامانه‌های الکترونیک بانک صادرات ایران ثبت کردند که از این میزان، 92 درصد از طریق پلتفرم بانکداری دیجیتال سپینو و 8 درصد از طریق پیشخوان شمس انجام شده است.

علاوه بر این نزدیک به 3 هزار نفر نیز به صورت حضوری با مراجعه مستقیم به شعب ثبت درخواست کرده و ارز مورد نیاز خود را دریافت کردند.

تعداد زائران دریافت‌کننده ارز اربعین از بانک صادرات ایران نسبت به تعداد 60 هزار و 376 نفر سال گذشته بیش از 32 درصد افزایش ثبت کرده است. همچنین تعداد 14 میلیارد و 568 میلیون دینارعراق فروخته شده سال جاری نسبت به 10 میلیارد و 877 میلیون دینار عراقی فروخته شده به زائران در اربعین سال 1403 بیش از 34 درصد افزایش یافته است. ارزش ریالی 8000 میلیارد ریالی این ارزها در سال جاری نیز نسبت به 4000 میلیارد ریالی سال قبل با 100 درصد افزایش روبرو بوده است.

