به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، عبدالکریم علی‌محمدی اظهار کرد: نخستین چاه حفرشده در میدان یادآوران پس از تولیدی شدن به‌منظور بهره‌برداری به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) مجری طرح توسعه میدان‌های غرب کارون در استان خوزستان به‌عنوان کارفرما تحویل داده شد.

وی با اشاره به استقرار دو دستگاه حفاری ۹۲ و ۲۸ فتح از ناوگان شرکت ملی حفاری در این موقعیت افزود: حفاری و تکمیل دومین حلقه چاه نیز در این میدان در مراحل تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده به اتمام برسد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه میدان یادآوران از میدان‌های مشترک نفتی است، اظهار کرد: این پروژه از اردیبهشت پارسال به‌صورت کلید در دست (EPD) اجرایی شد و چاه شماره ۴۳ نخستین چاهی است که تکمیل و به کارفرما واگذار شد.

علی‌محمدی در پروژه‌های حفاری گفت: دکل حفاری ۲۸ فتح چاه شماره ۴۲ را در این موقعیت حفر و تکمیل می‌کند و برنامه‌ریزی برای انتقال و برپایی سومین دکل نیز با هدف شتاب‌بخشی در اجرای پروژه در دستور کار قرار دارد.

