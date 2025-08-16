خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین حلقه چاه توسعه‌ای میدان یادآوران حفاری شد

نخستین حلقه چاه توسعه‌ای میدان یادآوران حفاری شد
کد خبر : 1674339
لینک کوتاه کپی شد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در پروژه‌های حفاری از اتمام عملیات حفاری و تکمیل نخستین حلقه چاه توسعه‌ای از پروژه ۶ حلقه چاه در میدان نفتی یادآوران با کاربست دستگاه حفاری ۹۲ فتح خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از شرکت ملی نفت ایران، عبدالکریم علی‌محمدی اظهار کرد: نخستین چاه حفرشده در میدان یادآوران پس از تولیدی شدن به‌منظور بهره‌برداری به شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن) مجری طرح توسعه میدان‌های غرب کارون در استان خوزستان به‌عنوان کارفرما تحویل داده شد.

وی با اشاره به استقرار دو دستگاه حفاری ۹۲ و ۲۸ فتح از ناوگان شرکت ملی حفاری در این موقعیت افزود: حفاری و تکمیل دومین حلقه چاه نیز در این میدان در مراحل تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود تا دو هفته آینده به اتمام برسد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه میدان یادآوران از میدان‌های مشترک نفتی است، اظهار کرد: این پروژه از اردیبهشت پارسال به‌صورت کلید در دست (EPD) اجرایی شد و چاه شماره ۴۳ نخستین چاهی است که تکمیل و به کارفرما واگذار شد.

علی‌محمدی در پروژه‌های حفاری گفت: دکل حفاری ۲۸ فتح چاه شماره ۴۲ را در این موقعیت حفر و تکمیل می‌کند و برنامه‌ریزی برای انتقال و برپایی سومین دکل نیز با هدف شتاب‌بخشی در اجرای پروژه در دستور کار قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور