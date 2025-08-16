خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده مجلس شورای اسلامی بر تقویت حمایت‌ها از بانک کشاورزی تأکید کرد

نماینده مجلس شورای اسلامی بر تقویت حمایت‌ها از بانک کشاورزی تأکید کرد
کد خبر : 1674243
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده مردم شریف شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت بیمه محصولات کشاورزی و عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در حمایت از کشاورزان، تصریح کرد: وظیفه ما نمایندگان است که با رایزنی، سهم دولت را در حمایت از این بخش کلیدی افزایش دهیم.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عمران عباسی اظهار داشت: بانک کشاورزی مازندران در اجرای تکالیف ابلاغی موفق عمل کرده و در حوزه‌هایی چون توانمندسازی کشاورزان، ارتقای بهره‌وری، کیفیت‌بخشی به تولیدات و مکانیزاسیون کشاورزی، عملکرد مطلوبی در سطح کشور داشته است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه مازندران به‌عنوان قطب کشاورزی و نقش کلیدی آن در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: استان مازندران در تولید برنج، مرکبات، پروتئین و لبنیات سهم بسزایی دارد و ضروری است با رویکرد برنامه محور، حمایت‌های خود را از این بخش حیاتی افزایش دهد.

عباسی تصریح کرد: استانی که ۴۰ درصد برنج کشور را تولید می‌کند و در بسیاری از محصولات کشاورزی رتبه نخست را دارد، نیازمند حمایت‌های ویژه و همه‌جانبه است؛ جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تقویت بیمه، مکانیزاسیون، تضمین خرید محصولات، تأمین بازار و ارائه تسهیلات مناسب، ازجمله مواردی است که بایستی در دستور کار قرار گیرد.

این گزارش می افزاید: در دیدار نماینده مردم شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی با علیرضا جانباز سرپرست مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، مهم‌ترین دستاوردهای بانک در راستای توسعه و تعالی‌ بخش کشاورزی استان، چالش ها و راهکارها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور