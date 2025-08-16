نماینده مجلس شورای اسلامی بر تقویت حمایتها از بانک کشاورزی تأکید کرد
نماینده مردم شریف شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اهمیت بیمه محصولات کشاورزی و عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در حمایت از کشاورزان، تصریح کرد: وظیفه ما نمایندگان است که با رایزنی، سهم دولت را در حمایت از این بخش کلیدی افزایش دهیم.
به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، عمران عباسی اظهار داشت: بانک کشاورزی مازندران در اجرای تکالیف ابلاغی موفق عمل کرده و در حوزههایی چون توانمندسازی کشاورزان، ارتقای بهرهوری، کیفیتبخشی به تولیدات و مکانیزاسیون کشاورزی، عملکرد مطلوبی در سطح کشور داشته است.
وی با اشاره به جایگاه ویژه مازندران بهعنوان قطب کشاورزی و نقش کلیدی آن در تأمین امنیت غذایی کشور گفت: استان مازندران در تولید برنج، مرکبات، پروتئین و لبنیات سهم بسزایی دارد و ضروری است با رویکرد برنامه محور، حمایتهای خود را از این بخش حیاتی افزایش دهد.
عباسی تصریح کرد: استانی که ۴۰ درصد برنج کشور را تولید میکند و در بسیاری از محصولات کشاورزی رتبه نخست را دارد، نیازمند حمایتهای ویژه و همهجانبه است؛ جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تقویت بیمه، مکانیزاسیون، تضمین خرید محصولات، تأمین بازار و ارائه تسهیلات مناسب، ازجمله مواردی است که بایستی در دستور کار قرار گیرد.
این گزارش می افزاید: در دیدار نماینده مردم شهرستان های قائمشهر، سوادکوه، سیمرغ و جویبار در مجلس شورای اسلامی با علیرضا جانباز سرپرست مدیریت شعب بانک کشاورزی استان مازندران، مهمترین دستاوردهای بانک در راستای توسعه و تعالی بخش کشاورزی استان، چالش ها و راهکارها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.