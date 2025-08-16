قیمت دلار و یورو در مرکز مبادله ایران؛ شنبه ۲۵ مرداد

به گزارش ایلنا، در معاملات امروز (شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴) مرکز مبادله ارز و طلای ایران هر اسکناس دلار آمریکا به ۷۲ هزار و ۴۵ تومان و نرخ حواله دلار نیز به ۶۹ هزار و ۹۴۶ تومان رسیده است.