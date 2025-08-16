به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "عباسعلی مصرزاده"، در خصوص چالش‌ها، فرصت‌ها و برنامه‌های پیش‌روی پایتخت در مسیر بهره‌برداری پایدار از پساب، با اشاره به بحران آب در تهران گفت: یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حفظ منابع آبی، استفاده از پساب تصفیه‌شده در مصارف غیرشرب، به‌ویژه آبیاری فضای سبز، است. در حال حاضر ۱۱ تصفیه‌خانه فاضلاب در تهران فعال هستند که در سال گذشته توانسته‌اند ۳۹۰ میلیون مترمکعب پساب تولید کنند.

وی افزود: در افق طرح تهران برای مدیریت بهینه پساب، به ۲۲ تصفیه‌خانه فاضلاب نیاز دارد. از این تعداد ۱۱ تصفیه خانه در حال حاضر در حال بهره برداری است، ۳ تصفیه خانه توسعه یافته و ۸ تصفیه خانه جدید نیز باید ساخته شود.

به گفته مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران، مطابق ماده ۳۹، ۴۰ و ۴۱ قانون برنامه هفتم و همچنین قانون هوای پاک، صنایعی که در محدوده پوشش تصفیه‌خانه‌های فاضلاب قرار دارند، موظف به استفاده از پساب هستند.

مصرزاده افزود: «همه صنایع، به جز صنایع غذایی و بهداشتی، می‌توانند از پساب در فرآیندهای صنعتی استفاده کنند. حتی این صنایع نیز قادرند از پساب برای آبیاری فضای سبز محوطه خود بهره ببرند.

مدیرعامل شرکت فاضلاب تهران در ادامه یادآور شد: سال گذشته فقط پالایشگاه تهران بوده که ۱۹ میلیون مترمکعب پساب برداشت کرده که معادل ۴.۸ درصد کل تولید پساب است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، قراردادهای جدیدی با صنایع بزرگ مانند نفت بهران، ایرانول و کربن بارد منعقد شده است تا سهم آن‌ها از پساب افزایش یابد.

