به گزارش ایلنا از سازمان توسعه تجارت، امیر روشن‌بخش قنبری روز چهارشنبه با اشاره به انتخاب فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران برای برپایی پاویون ملی ایران در نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۵ (دوبی امارات) اظهار داشت: تلاش شده‌است که امسال پاویونی در خور شأن جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جهانی جیتکس برپا شود.

معاون سازمان توسعه تجارت گفت: نمایشگاه جیتکس یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌هایی است که به صورت سالانه در خاورمیانه برگزار می‌شود؛ در سال‌های گذشته این نمایشگاه با رشد چشمگیری مواجه شده‌است.

روشن خاطرنشان کرد: از آنجا که امارات متحده عربی تلاش می‌کند که دوبی را به عنوان کانونی برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و هوش مصنوعی مطرح کند، این نمایشگاه اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌است.

این مقام سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: در سال‌های گذشته شرکت‌های ایرانی به صورت منفرد یا پاویونی در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند و بسیاری از فعالان اقتصادی و نیروهای متخصص حوزه ICT نیز از این نمایشگاه بازدید می‌کنند.

وی تاکید کرد: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان دستگاه دیپلماسی تجاری کشور، همواره به جامعه مخاطبان هر نمایشگاه این است که حداکثر بهره‌برداری را از نمایشگاه انجام دهند.

روشن گفت: یکی از نکات مهم برای سازمان توسعه تجارت این است که بخش بزرگی از محصولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از جنس خدمات هستند که اولا از ارزش افزوده بالایی برخوردار است و ثانیا با مشکلات و موانع دیگر کالاهای صادراتی کشور مواجه نیست. به همین دلیل شرکت در این نمایشگاه می‌تواند کمک بزرگی به صادرکنندگان حوزه ICT کشور انجام دهد تا ضمن توسعه بازارهای بین‌المللی خود، بازارهای جدیدی را نیز به دست بیاورند و منجر به ارزآوری برای کشور شوند.

وی اضافه کرد: شرکت در نمایشگاه جیتکس می‌تواند آورده علمی و شبکه‌سازی برای فعالان این حوزه داشته‌باشد.

روشن خاطرنشان کرد: امسال که فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران مسوولیت برپایی پاویون را بر عهده گرفته‌است، به این دلیل که این فدراسیون یک تشکل تخصصی ملی شامل مجموعه‌ای از تشکل‌های اقتصادی ملی تولید و تجارت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است، فضای کاملا تخصصی برای شرکت نمایندگان ایران در جیتکس ایجاد شده‌است.

معاون ارتقای کسب و کارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت گفت: «فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در عین حال رویداد جانبی روز فناوری ایران را هم در نمایشگاه جیتکس برنامه‌ریزی کرده‌است که می‌تواند برای شرکت‌کنندگان از نظر شبکه‌سازی و همتایابی بین‌المللی و آشنایی با شرکای بالقوه بین‌المللی کارساز باشد.

روشن تاکید کرد: شرکت‌های معتبر، موثر و بزرگ فناوری اطلاعات و ارتباطات ما می‌توانند از طریق مشارکت در پاویون ایران در جیتکس ۲۰۲۵ ارتباط موثر و درستی با عرصه جهانی فناوری بگیرند.

تسهیلات صندوق حمایت از توسعه صنایع پیشرفته از صنعتگران در نمایشگاه‌های جیتکس و نورث‌استار

صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته اعلام کرد: صنعتگران و کسب و کارهایی که علاقمند باشند در پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس گلوبال، جیتکس دیجی‌هلث و نمایشگاه استارت‌آپی نورث استار ۲۰۲۵ مشارکت کنند، حمایت می‌کند.

این صندوق که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است در همکاری با فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به کسب و کارهایی که متقاضی رزرو غرفه در پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس گلوبال ۲۰۲۵، بزرگ‌ترین نمایشگاه فناوری جهان، یا استارت‌آپ‌های متقاضی رزرو غرفه در نمایشگاه نورث‌استار و جیتکس دیجی‌هلث باشند، تسهیلات ارزان قیمت با مدت تنفس میان‌مدت ارائه می‌دهد.

تسهیلات کم بهره صندوق تا سقف ۱۵ میلیارد ریال با سه ماه تنفس به متقاضیان اعم از کسب و کارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای دانش‌بنیان برای رزرو غرفه در پاویون ملی ایران در جیتکس ۲۰۲۵ و پاویون استارت‌آپی ایران در نمایشگاه نورث‌استار ۲۰۲۵ تعلق می‌گیرد.

نمایشگاه جیتکس گلوبال ۲۰۲۵ از ۲۱ تا ۲۵ مهرماه سال جاری در مرکز تجارت جهانی دبی برگزار می‌شود و نمایشگاه استارت‌آپی نورث‌استار، همزمان از ۲۰ تا ۲۳ مهرماه در دبی هاربر برگزار خواهد شد.

متقاضیان دریافت این تسهیلات می‌توانند با ارسال ایمیل به iranpavilion@iictf.ir یا تماس با تلفن ‌ ۰۲۱۸۸۵۳۰۷۵۱ و ۰۲۱۸۸۱۷۵۲۳۲ پس از طی فرآیند رزرو غرفه در جیتکس و نورث‌استار برای دریافت تسهیلات از طرف فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران به «صحا» معرفی شوند.

