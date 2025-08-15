خبرگزاری کار ایران
وزیر کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا:

ارز ترکیبی نهاده‌های دامی منتفی شد/ کمبودی در عرضه نداریم

ارز ترکیبی نهاده‌های دامی منتفی شد/ کمبودی در عرضه نداریم
وزیر جهاد کشاورزی از افزایش عرضه نهاده‌های دامی طی چند روز گذشته در سامانه بازارگاه خبر داد و گفت: با تخصیص ارز ترجیحی به نهاده‌های دامی، قیمت نهاده‌ها تا پایان سال تغییری نمی‌کند.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه برای تغییر ارز ترجیحی نهاده‌های دامی به ارز ترکیبی، گفت: طبق ابلاغیه به بانک مرکزی، قرار بر این بود که ارز ترجیحی نهاده‌های دامی به ارز ترکیبی تغییر یابد. 

ارز ترکیبی نهاده‌های دامی منتفی شد

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه اگر ارز ترکیبی نهاده‌های دامی اجرایی می‌شد قیمت تولیدات نیز افزایش می‌یافت، گفت: در ستاد تنظیم بازار در مورد این موضوع، بحث و بررسی صورت گرفت و نهایتا تصمیم بر این شد که ارز ترجیحی نهاده‌های دامی به قوت قبل باقی بماند.

نوری قزلجه افزود: در ۲۰ روزی که این رفت و برگشت‌ها در حال انجام بود، عرضه‌کننده نمی‌دانست کالاهای خود را با کدام قیمت عرضه کند، آیا افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی را به دلیل این موضوع اجرایی کند یا با قیمت قبل بفروشد. به همین دلیل عرضه نهاده‌های دامی با وقفه کوتاهی همراه شد.  

کمبودی در عرضه نهاده‌های دامی نداریم

وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر از چند روز گذشته مشخص شد که تغییری در قیمت نهاده‌های دامی نخواهیم داشت و تا پایان سال تخصیص ارز ترجیحی نهاده‌های دامی ادامه دارد. 

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: عرضه نهاده‌های دامی ازسوی بخش خصوصی از چند روز گذشته به صورت قابل توجه در بازارگاه در حال انجام است و هیچ کمبودی در این زمینه وجود ندارد. 

