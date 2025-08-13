کنیا دروازه ورود ایران به شرق آفریقاست

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه که در راس یک هیات بلندپایه اقتصادی ایران به کنیا سفر کرد، در دیدار با وزیر تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور افزود: با توجه به پیشینه تاریخی و ارتباطات دیرینه دو کشور، سطح مبادلات تجاری کنونی رضایت‌بخش نیست و باید گسترش یابد.

وزیر جهاد کشاورزی به جایگاه راهبردی کنیا در منطقه آفریقا اشاره کرد و اظهار داشت: کنیا به‌ عنوان دروازه شرق آفریقا دسترسی به جمعیتی افزون بر ۳۵۰ میلیون نفر را برای ایران فراهم می‌کند، از این رو نگاه ما به کنیا صرفا محدود به این کشور نیست، بلکه آن را درگاهی برای ورود به بازار گسترده شرق آفریقا می‌دانیم.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز ایران، تصریح کرد: ایران می‌ تواند به‌عنوان پل ارتباطی مؤثر برای کنیا در دسترسی به بازارهای شرق و غرب عمل کند و با توجه به ظرفیت‌ های لجستیکی و صنعتی دو کشور روابط تجاری ایران و کنیا می‌تواند به چند میلیارد دلار افزایش یابد.

نوری قزلجه با اشاره به حضور یک هیات ۱۰۰ نفره از فعالان اقتصادی ایران در این سفر، گفت: نمایندگان شرکت‌ های بزرگ ایرانی در حوزه‌ های دارویی، صنعتی، کشاورزی و فناوری در این سفر حضور دارند و این حضور گسترده، بیانگر اهمیت کشور کنیا در راهبرد توسعه روابط اقتصادی ایران در قاره آفریقاست.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین آمادگی ایران را برای رفع سریع موانع تجاری میان دو کشور اعلام کرد و افزود: تلاش داریم شرکت‌ های فناور ایرانی در حوزه کشاورزی در کشور کنیا سرمایه‌گذاری کرده و محصولات مشترک تولیدی را به بازار ایران نیز صادر کنند.

نوری قزلجه اظهار داشت: طرف مقابل می‌تواند با حل مسائل بانکی و تهاتر، مسیر را برای فعالان اقتصادی ایرانی هموار سازد.

وی ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع، سطح تجارت دو کشور از رقم غیررسمی بیش از ۳۰۰ میلیون دلار فعلی به بیش از یک میلیارد دلار در آینده‌ای نزدیک برسد.

پیشنهاد سرمایه‌گذاری اقتصادی ایران در صنعت چای و کشت فراسرزمینی کنیا

وزیر تجارت و سرمایه گذاری کنیا در این نشست از حضور هیات اقتصادی ایران در این کشور قدرانی کرد و گفت: حضور هیات ۱۰۰ نفره ایرانی نشان‌ دهنده اهمیت ویژه کنیا برای ایران است و این موضوع برای ما بسیار ارزشمند است.

وی از تجار و سرمایه‌ گذاران ایرانی برای حضور در بازار کنیا دعوت کرد و پیشنهاد داد: شرکت‌ های ایرانی در صنعت چای کنیا سرمایه‌ گذاری کنند؛ چراکه با این کار نه‌ تنها برای بازار داخلی ما بلکه می‌ توانند چای کنیا را به منطقه غرب آسیا و سایر کشورها صادر کنند.

وزیر تجارت و سرمایه گذاری کنیا با اشاره به ظرفیت‌ های کشاورزی این کشور، اظهار داشت: کنیا زمین های حاصلخیز بسیاری برای کشت فراسرزمینی دارد که می‌ توانند با اطمینان در کمتر از پنج سال به سوددهی بالا برسند. بنابراین آمادگی داریم این زمین‌ ها را در قالب مشارکت‌ های بلندمدت ۳۰ ساله در اختیار سرمایه‌ گذاران ایرانی قرار دهیم.

وی همچنین از آمادگی کنیا برای همکاری با ایران در حوزه ساختمان‌سازی اشاره کرد و افزود: ایرانی‌ ها در زمینه ساخت‌ و ساز تجربه و توان بالایی دارند و می‌ توانند در پروژه‌ های توسعه‌ ای ما مشارکت کنند.

انتهای پیام/