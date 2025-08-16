محمدابراهیم رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره ادعای نتانیاهو برای حل مشکل کم‌آبی ایران اظهار داشت: روشی که بیان شده است تکیه بر تامین آب از طریق آب‌شیرین‌کن بوده که این‌ مسئله جدیدی نیست ما اکنون بر اساس برنامه هفتم توسعه باید حدود۲ میلیارد متر مکعب آب از طریق آب‌های نامتعارف از جمله آب‌شیرین‌کن‌ها داشته باشیم ، اکنون این پروژه با شیرین‌سازی حدود ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب دریا برای اصفهان اجرا شده است و با شیرین‌سازی و انتقال آب دریای عمان به شهرهای استان سیستان و بلوچستان ادامه می‌یابد. می‌دانیم یکی از راه‌های تامین آب شرب در کشور استفاده از آب‌های نامتعارف است ، راه‌حلی که نتانیاهو ادعا کرده نیز بدنبال عرضه بیشتر آب است، طبیعتا ما دریا زیاد داریم و مشکلی بابت انتقال آب از دریا نخواهیم داشت.

وی افزود: اما مشکل ما مدیریت تقاضای آب است و هر شیوه‌ای که توامان با مدیریت عرضه آب کمک کند؛ برای کشور ما مفید خواهد بود، اکنون بخش کشاورزی مصرف بالایی دارد و برای این بخش نمی‌توان از طریق آب‌شیرین‌کن و آبی که هر متر مکعب آن دو یورو تمام می‌شود تامین آب کرد.

این کارشناس حوزه آب گفت: در حال حاضر به سبب مدیریت نامناسب در کنار عدم امکان تامین منابع مالی بخش آب مردم ما مشکل آب شرب دارند و همان راه نامناسبی که در حال حاضر خودمان طی می‌کنیم در قالب مدیریت عرضه توسط او، پیشنهاد و تکرار می‌شود.در حالی که اگر همه چیز خوب پیش برود انتقال ۱۱۵ میلیون متر مکعب آب از طریق آب‌شیرین‌کن برای صنایع، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و مشهد در دستور کار برنامه توسعه داریم و در برنامه هفتم توسعه روی این موضوع تاکید شده است که البته موافق و مخالف‌های خود را به لحاظ مسائل زیست محیطی و اقتصاد آب دارد.

وی تاکید کرد: صرفا بر اساس راه‌حل‌های عرضه‌محور مشکل آب ما حل نمی‌شود آب شرب باید با مدیریت مصرف شود، مشکل ما ضعف حکمرانی در بخش آب است که نتایجش مدیریت نامناسب تقاضای آب، مدیریت نامناسب تخصیص آب بین مصارف مختلف، بهره‌وری کم آب در کشاورزی و مصرف بالای آب در بخش شرب به علاوه هدررفت آن در شبکه‌های توزیع و انتقال است. همه اینها مسئله‌ای است که باید باهم حل شوند و این نیازمند فضای آرام و امن برای تامین منابع مالی و استفاده از تکنولوژی‌های روز است‌.

رئیسی بیان کرد: با لغو تحریم و امکان انتقال تکنولوژی نوین امکان می‌توانیم مدیریت بهتر آب در بخش کشاورزی را داشته و رفع اشکالات موجود در شبکه‌های توزیع آب شرب فراهم می‌شود و کلا احداث آب‌شیرین‌کن راه‌حل جدیدی نیست که کسی از بیرون به ما پیشنهاد دهد. مهم اجرای راه‌حل‌های حوزه مدیریت تقاضا است.

وی خاطرنشان کرد: صرفا آب‌شیرین‌کن مشکل آب ما را حل نمی‌کند، با مدیریت عرضه نیز مشکل حل نمی‌شود، در شهری مثل تهران جمعیت زیاد است، باید رشد جمعیت برای کلان‌شهری مانند تهران که از لحاظ اکولوژی توان تامین منابع آب ندارد را کم کنیم.

انتهای پیام/