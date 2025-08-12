خبرگزاری کار ایران
وزیر جهاد کشاورزی‎‎‏ در نایروبی مطرح کرد:

هدف‌گذاری تجارت یک میلیارد دلاری بین ایران و کنیا

وزیر جهاد کشاورزی گفت: توسعه همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با جمهوری کنیا در دستور کار کمیسیون مشترک دو کشور قرار دارد و هدف گذاری دو کشور رسیدن به تجارت ۱ میلیارد دلاری است.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در هفتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و کنیا که در شهر نایروبی برگزار شد، آغاز به کار کرد افزود: ریاست این کمیسیون بر عهده وزیر جهاد کشاورزی ایران و نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا است.

وزیر جهاد کشاورزی ایران در این کمیسیون با تاکید بر موقعیت جغرافیایی استراتژیک جمهوری کنیا در شرق آفریقا، اظهارداشت: ظرفیت‌ های اقتصادی این کشور زمینه مناسبی برای توسعه روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور فراهم نموده است.

وی تصریح کرد: بخش کشاورزی یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ایران است و ایران از جمله مهم‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان پسته، زعفران و خرما در جهان محسوب می‌شود.

نوری قزلجه خاطرنشان کرد: در سال‌های اخیر ما در حوزه کشت گلخانه‌ای و کشاورزی کم‌آب بر موفقیت‌ های خوبی کسب کرده‌ایم و آماده هستیم پیشرفت‌ ها و تجربیاتمان را با کنیا به اشتراک گذاشته و منتقل کنیم.

وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: نقاط قوت ما می‌تواند کنیا را نیز تقویت کرده و این کشور را به عنوان دروازه‌ای برای ورود به بازارهای شرق آفریقا قرار دهد.

نوری قزلجه گفت:‌ در این کمیسیون، علاقه‌مندیم همکاری‌های خود را تقویت کرده و دانش فنی خود در حوزه‌های مختلف را به کنیا منتقل کنیم.

تاکید بر همکاری بخش خصوصی تهران و نایروبی

وی با اشاره به راهکارهای توسعه روابط اقتصادی دو کشور افزود: تشکیل کمیته مشترک همکاری های اقتصادی ایران و کنیا برای پیگیری تفاهمات و اسناد امضا شده، برگزاری نمایشگاه‌های مشترک، تقویت همکاری‌های بانکی و رفع مشکلات موجود، برنامه‌ریزی بلندمدت برای تبدیل ایران به پل کنیا جهت ارتباط با قفقاز و آسیای میانه و تقویت همکاری‌های بخش خصوصی دو طرف از جمله این راهکارهاست.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: ما تنها به دنبال اهداف اقتصادی با کنیا نیستیم، بلکه در پی گسترش همکاری‌های استراتژیک و راهبردی در تمامی زمینه‌ها هستیم و امیدواریم این اجلاس سرآغاز توسعه روابط دو کشور در تمامی حوزه‌ها باشد.

وی در حاشیه این اجاعلام کرد که در کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و جمهوری کنیا، بیش از ۱۰۰ نفر از نمایندگان وزارتخانه‌ها و بخش خصوصی حضور دارند. این کمیسیون پس از ده سال به میزبانی کشور کنیا برگزار می‌شود و مقامات دو کشور بر برگزاری این اجلاس تأکید دارند.

نوری قزلجه با اشاره به برگزاری اجلاس مشترک با حضور تجار و فعالان اقتصادی دو کشور، تصریح کرد که تفاهمات قبلی مورد پیگیری قرار گرفته و مصوبات جدید این کمیسیون به دقت بررسی خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: حجم تجارت رسمی میان ایران و کنیا در حال حاضر بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در آینده نزدیک به یک میلیارد دلار افزایش یابد.

وی ادامه داد: در هفتمین کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا، اسناد همکاری متعددی به امضاء خواهد رسید. بخش خصوصی کشورمان قادر خواهد بود در حوزه‌های فرهنگی، بهداشت و درمان، صنعت ساختمان و به‌ویژه کشاورزی و کشت فراسرزمینی به فعالیت بپردازد.

نوری قزلجه ضمن تاکید بر اهمیت تقویت همکاری‌های دوجانبه، اظهار داشت که این تعاملات زمینه‌ساز ارتقاء روابط اقتصادی و فرهنگی دو کشور خواهد بود.

۱۳ هزار تن واردات چای از کنیا به ایران در سال ۲۰۲۴

نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا در این نشست با اشاره به اهمیت توسعه روابط تجاری میان دو کشور گفت: صادرات چای کنیا از بیش از ۳ هزار تن در سال ۲۰۰۳ به بیش از ۱۳ هزار تن در سال ۲۰۲۴ رسیده است که رشد کم‌نظیری محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم این روند افزود: دولت کنیا مشتاق است برخی محدودیت‌های صادرات چای به ایران را برطرف کرده و زمینه را برای افزایش صادرات این محصول به بازار ایران فراهم سازد.

نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا تصریح کرد: ما به توافق رسیدیم کمیته مشترکی میان ایران و کنیا تشکیل شود تا ظرف مدت ۶۰ روز با همکاری نمایندگان دو طرف، مشکلات موجود بررسی و برطرف شود. از طرف کنیا، یک وزیر مشاور و نماینده ویژه در این کمیته حضور خواهند داشت.

وی ادامه داد: انتظار داریم در این بازه ۶۰ روزه، بسیاری از مشکلات موجود، به‌ویژه در حوزه چای، حل و فصل شود. رفع این موانع برای ما و کشاورزان کنیایی از اهمیت بالایی برخوردار است و امیدوارم این موضوع در کمتر از ۶۰ روز آینده به نتیجه برسد.

نخست وزیر و وزیر امور خارجه کنیا خاطرنشان کرد: ما تجار و بازرگانان کنیایی را تشویق می‌کنیم تا از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بعضاً کم‌نظیری که در ایران وجود دارد بهره‌مند شوند. کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور می‌تواند عامل مهمی در تقویت همگرایی و توسعه همکاری‌های دوجانبه باشد.

