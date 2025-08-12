عرضه سیانجی رایگان به زائران اربعین در مرز خسروی
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه، از استقرار جایگاه سیانجی سیار در مرز خسروی برای دومین سال متوالی خبر داد.
به گزارش ایلنا از شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمانشاه، پیمان بهرامی اعلام کرد: این جایگاه سیار سیانجی مستقر در مسیر خسروی، با هدف رفاه حال زائران اربعین و بهصورت رایگان ارائه خدمت میکند. این جایگاه از محصولات شرکتهای دانشبنیان زیرمجموعه وزارتخانههای دفاع و نفت است.
وی با اشاره به سابقه راهاندازی این طرح افزود: این جایگاه سیار، سال گذشته برای نخستین بار در کشور و استان به منظور خدمترسانی به زائران اربعین در مجاورت جایگاه بازیدراز و در مسیر کمربندی قصرشیرین مستقر شد.
بهرامی ظرفیت این جایگاه را هزار و ۵۰۰ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: از ۲۰ مرداد ماه تا پایان بازگشت کامل زائران از کربلای معلی، تمامی خودروهای دوگانهسوز میتوانند بهصورت رایگان از سیانجی این جایگاه بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در قصرشیرین یک خودرو سیار سوخترسان بنزین (پیدو)، یک جایگاه سیار نفتگاز و یک جایگاه سیار سیانجی مستقر است و خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه موجودی و تأمین سوخت در مسیر زائران اربعین در استان وجود ندارد.