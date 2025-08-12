خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عرضه سی‌ان‌جی رایگان به زائران اربعین در مرز خسروی

عرضه سی‌ان‌جی رایگان به زائران اربعین در مرز خسروی
کد خبر : 1673076
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، از استقرار جایگاه سی‌ان‌جی سیار در مرز خسروی برای دومین سال متوالی خبر داد.

به گزارش ایلنا از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، پیمان بهرامی اعلام کرد: این جایگاه سیار سی‌ان‌جی مستقر در مسیر خسروی، با هدف رفاه حال زائران اربعین و به‌صورت رایگان ارائه خدمت می‌کند. این جایگاه از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان زیرمجموعه وزارتخانه‌های دفاع و نفت است.

وی با اشاره به سابقه راه‌اندازی این طرح افزود: این جایگاه سیار، سال گذشته برای نخستین بار در کشور و استان به منظور خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مجاورت جایگاه بازی‌دراز و در مسیر کمربندی قصرشیرین مستقر شد.

بهرامی ظرفیت این جایگاه را هزار و ۵۰۰ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: از ۲۰ مرداد ماه تا پایان بازگشت کامل زائران از کربلای معلی، تمامی خودروهای دوگانه‌سوز می‌توانند به‌صورت رایگان از سی‌ان‌جی این جایگاه بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در قصرشیرین یک خودرو سیار سوخت‌رسان بنزین (پیدو)، یک جایگاه سیار نفت‌گاز و یک جایگاه سیار سی‌ان‌جی مستقر است و خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه موجودی و تأمین سوخت در مسیر زائران اربعین در استان وجود ندارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور