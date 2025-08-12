به گزارش ایلنا از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کرمانشاه، پیمان بهرامی اعلام کرد: این جایگاه سیار سی‌ان‌جی مستقر در مسیر خسروی، با هدف رفاه حال زائران اربعین و به‌صورت رایگان ارائه خدمت می‌کند. این جایگاه از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان زیرمجموعه وزارتخانه‌های دفاع و نفت است.

وی با اشاره به سابقه راه‌اندازی این طرح افزود: این جایگاه سیار، سال گذشته برای نخستین بار در کشور و استان به منظور خدمت‌رسانی به زائران اربعین در مجاورت جایگاه بازی‌دراز و در مسیر کمربندی قصرشیرین مستقر شد.

بهرامی ظرفیت این جایگاه را هزار و ۵۰۰ کیلوگرم اعلام کرد و گفت: از ۲۰ مرداد ماه تا پایان بازگشت کامل زائران از کربلای معلی، تمامی خودروهای دوگانه‌سوز می‌توانند به‌صورت رایگان از سی‌ان‌جی این جایگاه بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، در قصرشیرین یک خودرو سیار سوخت‌رسان بنزین (پیدو)، یک جایگاه سیار نفت‌گاز و یک جایگاه سیار سی‌ان‌جی مستقر است و خوشبختانه هیچ مشکلی در زمینه موجودی و تأمین سوخت در مسیر زائران اربعین در استان وجود ندارد.

