خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی صنعت برق:

علت افزایش قبوض برق برخی از مشترکان چیست؟

علت افزایش قبوض برق برخی از مشترکان چیست؟
کد خبر : 1672982
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی صنعت برق گفت: چنانچه مصرف برق مشترکان از الگوی مصرف برق افزایش یابد، قبوض برق آنها براساس قانون مانع‌زدایی به صورت پلکانی، افزایشی محاسبه خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر گفت: سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان کم‌مصرفی که مصرف برق آنها کمتر از الگوی مصرف برق باشد، قبض‌های برق آنها به طور متعارف بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود. 

وی ادامه داد: چنانچه مصرف برق مشترکان از الگوی مصرف برق افزایش یابد، قبوض برق آنها براساس قانون مانع‌زدایی به صورت پلکانی، افزایشی محاسبه خواهد شد. 

سخنگوی صنعت برق به مردم توصیه کرد که مصرف برق خود را به ویژه در روزهای گرم کاهش دهند و گفت: مردم در این روزهای گرم سال با کاهش مصرف برق کمک کنند تا افراد بیشتری از برق برخوردار باشند. این کار علاوه بر جلوگیری از قطعی برق، به کاهش صورتحساب آنها کمک خواهد کرد. 

رجبی مشهدی افزود: مردم کولرهای گازی خود را با دمای ۲۵ درجه استفاده کنند. همچنین از دور کُند کولرهای آبی استفاده کنند. مصارف اضافه‌ برق اعم از روشنایی‌های اضافه را خاموش کنند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور