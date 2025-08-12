علت افزایش قبوض برق برخی از مشترکان چیست؟

به گزارش خبرنگار ایلنا، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر گفت: سخنگوی صنعت برق گفت: مشترکان کم‌مصرفی که مصرف برق آنها کمتر از الگوی مصرف برق باشد، قبض‌های برق آنها به طور متعارف بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان خواهد بود.

وی ادامه داد: چنانچه مصرف برق مشترکان از الگوی مصرف برق افزایش یابد، قبوض برق آنها براساس قانون مانع‌زدایی به صورت پلکانی، افزایشی محاسبه خواهد شد.

سخنگوی صنعت برق به مردم توصیه کرد که مصرف برق خود را به ویژه در روزهای گرم کاهش دهند و گفت: مردم در این روزهای گرم سال با کاهش مصرف برق کمک کنند تا افراد بیشتری از برق برخوردار باشند. این کار علاوه بر جلوگیری از قطعی برق، به کاهش صورتحساب آنها کمک خواهد کرد.

رجبی مشهدی افزود: مردم کولرهای گازی خود را با دمای ۲۵ درجه استفاده کنند. همچنین از دور کُند کولرهای آبی استفاده کنند. مصارف اضافه‌ برق اعم از روشنایی‌های اضافه را خاموش کنند.

