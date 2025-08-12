به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، رضا خالقی در نشست خبری امروز با اشاره به آخرین وضعیت پروژه مسکن‌های حمایتی در استان تهران اظهار داشت: خبر خوب این است که ١٧٠٠ واحد مسکونی حمایتی در هفته دولت به بهره برداری می‌رسد که عمده آنها از پروژه اقدام ملی هستند.

وی ادامه داد: همچنین در بخش املاک حقوقی ١٧٢ مورد رفع تصرف در اراضی انجام شد که برای ٣٧ مورد حکم علیه دولت صادر شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران درباره اجرای قانون جوانی جمعیت گفت: جوانی جمعیت تکلیف قانونی است که با تمام محدودیت‌ها توانستیم ١٢٠٠ مورد قرارداد را در سراسر استان منعقد کنیم البته تعداد ثبت نامی‌ها نسبت به این عدد انعقاد قرارداد بسیار زیاد است و برای استان تهران ٣۵ هزار نفر ثبت نام کردند.

خالقی افزود: تاکنون برای ٢۵٠٠ قطعه تامین زمین اراضی انجام شده که به یک از هر زوجین‌ ٣ دانگ تحویل می‌‌شود .

وی همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن در استان تهران گفت: در پروژه نهضت ملی مسکن استان تهران ۵۶۴ هزار نفر ثبت نام کردند که ۴٣ هزار نفر در پالایش تایید و نهایی شدند که از این تعداد ١٧ هزار و ۵٠٠ هزار نفر افتتاح حساب داشتند.

خالقی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی براینکه آیا سایت نهضت ملی مسکن به شرط تامین اراضی در استان تهران برای ثبت نام‌های جدید باز خواهد شد، گفت: همین الان با مشکل جدی تامین آب و برق مواجه هستیم، طرح مصوب جامع دو تهران در دهه ٨٠ که در آن دوره استان کرج هم جزوی از تهران بود، سهم ١۴ میلیون نفری برای حمایت تهران و البرز در نظر گرفته شده است. اما الان جمعیت در این دو استان به حدود ٢۵ میلیون رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: در آن مصوب به صراحت نوشته شده به دلیل کمبود منابع آب جمعیت باید کنترل شود که امروز با این مشکل مواجه هستیم و در استان البرز ١٩ برابر اکولوژی این استان بار گذاری جمعیت و استان تهران ٢٩ برابر اکولوژی بارگذاری جمعیت داریم. امروز مشکلات برق و آب در این دو استان جدی است و علاوه بر آن با معضل فرونشست مواجه هستیم بطوری که میزان فرونشست در مناطقی به ٣٠ سانتیمتر رسیده است.

خالقی افزود: به نظر می رسد که بارگذاری جمعیت بیشتر از این دیگر به صلاح نباشد و باز شدن سایت برای ثبت نام جدید علمی و منطقی نیست و وزارت راه و شهرسازی این سیاست را دنبال می کند و فعلا باز شدن سایت در دستور کار نداریم.

