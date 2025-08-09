دبیر سندیکای کاغذ در گفتگو با ایلنا:
صنعت بستهبندی بخشی از زنجیره تأمین کالای کشور است
دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران گفت: صنعت کاغذ بستهبندی، بخشی از زنجیره تأمین کالای کشور است. خوشبختانه امروز در این بخش به خودکفایی رسیدهایم و حتی مازاد تولید داریم.
امیرسامان اسفندیاری، دبیر سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرد: سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران از اواخر دهه ۸۰ فعالیت خود را آغاز کرد و از سال ۱۳۹۶ بهصورت ثبتشده و رسمی به کار خود ادامه داده است. وظیفه اصلی این سندیکا، حمایت از حقوق صنفی تولیدکنندگان کاغذ و مقوا و کلیه فعالان و شرکتهای مرتبط در این صنعت است.
چالشهای مشترک با دیگر صنایع
وی در ادامه با اشاره به چالشهای فراگیر در صنایع کشور افزود: یکی از مهمترین مشکلات مشترک، ناترازی انرژی است که باعث قطع مکرر و بعضاً بدون برنامه برق در واحدهای تولیدی میشود. این مسئله نه تنها باعث کاهش تولید، بلکه منجر به افزایش ضایعات نیز شده است. همچنین نگرانی جدی در مورد تأمین آب نیز وجود دارد که نیازمند تصمیمگیری اساسی است.
تخصیص ارز؛ چالشی برای همه صنایع
اسفندیاری خاطرنشان کرد: یکی از مسائل کلیدی که همه صنایع را تحت فشار قرار داده است، مشکلات مربوط به ثبت سفارش و تخصیص ارز است. صفهای تخصیص ارز در برخی موارد به بیش از پنج یا شش ماه رسیدهاند. علاوه بر آن، تصمیمات ناگهانی درباره بهینهسازی مصرف ارز، روند تأمین قطعات مصرفی و مواد شیمیایی را نیز مختل کردهاند.
تولیدکنندگان باید از بلاتکلیفی خارج شوند
او تأکید کرد: قطعات مصرفی خطوط تولید، مانند پوششهای صنعتی، عمر محدودی دارند و برنامهریزی برای تأمین آنها بسیار حیاتی است. تولیدکنندگان در این شرایط با بلاتکلیفی مواجه شدهاند. ما انتظار داریم دستکم واحدهای صنعتی فعال، که کارگران بسیاری در آنها مشغولاند، از این محدودیتها مستثنا شوند.
کاغذ بستهبندی؛ بخشی از زنجیره توزیع کالا
دبیر سندیکا در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: در تصمیمگیریها باید تفکر درباره کاغذ تغییر کند. هیچ کالایی بدون بستهبندی به دست مصرفکننده نمیرسد. صنعت کاغذ بستهبندی، بخشی از زنجیره تأمین کالای کشور است. خوشبختانه امروز در این بخش به خودکفایی رسیدهایم و حتی مازاد تولید داریم.
نیاز به نگاه استراتژیک به صنعت کاغذ
وی در پایان تصریح کرد: در بحرانهایی مثل دوران کرونا یا حتی جنگ ۱۲روزه اخیر غزه، حتی یک لحظه تولید کاغذ بستهبندی متوقف نشد. این موضوع نشاندهنده اهمیت استراتژیک این صنعت است. امیدواریم سیاستگذاران به کاغذ بهعنوان کالایی راهبردی نگاه کنند تا روند تولید و توزیع کالاهای اساسی دچار اختلال نشود.