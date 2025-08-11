به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی، هیات عالی در سی و چهارمین نشست (فوق­العاده) مورخ 08‌‌/05‌‌/1404 دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات اعتباری تجاری، موسسات اعتباری جامع، موسسات اعتباری تخصصی و بانک های قرض الحسنه را تصویب کرد.

گفتنی است این مصوبات بااستناد به بند (الف) ماده (۹) «قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» مصوب خردادماه سال 1403 به تصویب رسیده است.

همچنین دستورالعمل تأسیس، فعالیت، نحوه اداره و نظارت بر موسسات توسعه ای پس از جمع بندی کارگروهی متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نماینده دادستان کل کشور و تصویب در هیات عالی ابلاغ می شود.

