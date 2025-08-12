در پاسخ به ایلنا مطرح شد؛
ماجرای کاهش کیفیت نان در ماههای گذشته چه بود؟
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه کیفیت آرد و نان در یکی، دو ماه گذشته به دلیل کاهش گندم وارداتی و ورود گندمهای تازه به چرخه مصرف، مقداری اُفت کرده بود، گفت: با ورود گندم خارجی و اختلاط آن با گندم داخلی، کیفیت آرد و به تبع نان، رو به بهبود است.
محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران در گفتوگو با ایلنا در مورد کیفیت آردهایی که تحویل نانواییها میشود، گفت: کیفیت گندم در برخی استانها بهطور مثال گلستان، فارس و خوزستان بسیار خوب است.
کیفیت آرد تهران قابل قبول است
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه در استانهایی که گندم، آبی است کیفیت گندم خوب است، گفت: کیفیت گندم دیم در بقیه استانها پایینتر است. بنابراین، گندم وارداتی برای اختلاط با گندمهای داخلی وارد میشود.
به گفته کرمی، با توجه به اختلاطی که در گندم داخلی اتفاق افتاده، کیفیت آن نسبت به ماههای گذشته کمی بهتر شده و کیفیت آرد در استان تهران در حال حاضر قابل قبول است.
اختلاط گندم داخلی و وارداتی برای بهبود کیفیت آرد
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با بیان اینکه با مدیریت آرد و نان کشور، کیفیت آرد نیز رو به بهبودی میرود، گفت: کیفیت آرد و نان در استان تهران در یکی، دو ماه گذشته به دلیل کاهش گندم وارداتی و ورود گندمهای تازه به چرخه مصرف، مقداری اُفت کرده بود؛ ولی با ورود گندم خارجی و اختلاط آن با گندم داخلی، کیفیت آرد رو به بهبود است. در همین راستا، واحدهای نانوایی اعلام کردهاند که کیفیت آرد در حال بهتر شدن است.
کرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «آیا کیفیت گندم وارداتی بهتر از گندم داخلی است؟» گفت: نمیتوانیم بگوییم گندم وارداتی برای پخت نان بهتر است؛ ولی واردات گندم اتفاق میافتد تا اختلاط گندم داخلی و وارداتی انجام شود و کیفیت گندم برخی از استانهایی که ضعیف است را اصلاح کند.
اختلاط گندم داخلی و وارداتی در تمام دنیا مرسوم است
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران گفت: گندم داخلی باکیفیت ما در برخی از استانها مثل گلستان، خوزستان و فارس نیز با گندم وارداتی اختلاط میشود؛ البته اختلاط گندم وارداتی و داخلی تنها در کشور ما صورت نمیگیرد، بلکه این شیوه در تمام دنیا مرسوم است. به طور مثال، کشور فرانسه که یکی از بزرگترین صادرکنندگان گندم است برای بعضی از مصارف خود، گندم خارجی وارد و آن را با گندم وارداتی اختلاط میکند. در همین راستا، این کشور سال گذشته یک میلیون تن واردات گندم داشت.
وی در پاسخ به این سوال که «آیا تخلفات حوزه نان با افزایش قیمت آن در هفته گذشته، کاهش یافته است؟» گفت: نظارت بر نانواییها در حال حاضر از طریق اتاقهای اصناف، سامانه ۱۲۴، استانداریها و فرمانداریها انجام میشود؛ ولی وقتی اصلاح قیمت نان چند سال به تعویق میافتد، تخلفات اتفاق خواهد افتاد.
کاهش تخلفات نانوایان با نصب نرخنامه جدید نان
رئیس اتحادیه نانوایان سنتی تهران با اشاره به اصلاح قیمت نان در هفته نخست مردادماه، گفت: با وجود اینکه افزایش قیمت رسمی نان یارانهای نسبت به آنالیزی که نانواخانه داشت، کمتر بود؛ ولی اتحادیه مکلف بود که نرخنامه را در اختیار نانواییها قرار دهد و و نانواییها مکلفاند که آن را در معرض دید عموم قرار دهند و طبق این نرخنامه عمل کنند. بنابراین، اگر پیش از این تخلفاتی بوده است، کمتر خواهد شد.
کرمی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه این نرخنامه با آنالیز نرخی نان متفاوت است و نانوایان بهویژه در بحث نان سنگک و بربری از این نرخنامه رضایت کامل را ندارند؛ بنابراین، ما پیگیر مشکلات آنها در کارگروههای آرد و نان هستیم.