محیط مالی نامساعدترین محیط کسب و کار ایران شناخته شد

به گزارش ایلنا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گزارش طرح شاخص ملی محیط کسب‌وکار در بهار سال جاری را منتشر کرده است. بر اساس نتایج حاصله در فصل بهار سال جاری، رقم شاخص ملی، ۵.۹۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که نشان می‌دهد محیط کسب‌وکار کشور به‌طور جزئی، مساعدتر از وضعیت این شاخص در فصل زمستان سال ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۰۱ است.

بر اساس نتایج این پایش در بهار سال جاری، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش به ترتیب پنج مؤلفه: ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- دشواری تأمین مالی از بانک‌ها، ۳- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، ۴- رویه‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و ۵- تولید و عرضه نسبتاً آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار، را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.

علاوه بر موارد فوق، عدد شاخص محیط کسب‌وکار ایران در بهار سال جاری، مبتنی بر مدل عمومی کارآفرینی شین، معادل با ۶.۱۳ (عدد ۱۰ بدترین ارزیابی است) به‌دست آمده است که به طور جزئی مساعدتر از ارزیابی فصل گذشته (زمستان سال ۱۴۰۳ با میانگین ۶.۱۶) گزارش شده است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی (شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید) نیز عدد ۶.۶۴ محاسبه شده است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۶.۶۸ را به خود اختصاص داده بود.

میانگین ارزیابی محیط نهادی (شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت) نیز معادل با عدد ۵.۷۲ محاسبه شده است که در فصل گذشته، ۵.۷۴ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد ۵.۳۶ و محیط مالی با عدد ۸.۲۲ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین ارزیابی شده‌اند. شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است.

